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中國禁輸水產酒類 朱立倫籲勿歧視台灣廠商

2022/12/12 18:50
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（中央社記者王承中台北12日電）中國暫停輸入台灣水產品、酒類等，國民黨主席朱立倫今天表示，呼籲中國大陸不能歧視任何台灣廠商，一定要根據國際標準。他也批評蔡政府應覺得慚愧，趕快來解決問題，而不是只會嗆想辦法自救的民代。

耶誕節將至，國民黨今天下午在中央黨部前廣場舉辦「愛與和平」耶誕樹點燈活動，包含國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、黨秘書長黃健庭以及國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇等人，都到場參加。

朱立倫在接受媒體聯訪時表示，祝福全民都能夠平平安安。他點的願望就是希望兩岸和平，也希望全民都能夠平安，大家都能夠過好日子，這是國民黨共同的心願，希望為大家拚好日子。

針對國民黨金門縣立委陳玉珍今天搭機前往中國廈門討論小三通、酒類遭禁議題，行政院長蘇貞昌表示，若此時輕率對中國開啟國門，恐造成中國人來台搶藥及台灣防疫破口。

朱立倫指出，當政府都不能夠解決問題，然後民代自救，希望透過溝通，能夠解決當地民眾所期待的問題，政府應該覺得慚愧，應該趕快來解決這些問題，而不是只會嗆民代。如果要嗆自己人還不簡單，但是解決不了問題。

他說，民進黨最大的特點就是，不是罵自己人，就是嗆對岸，但民眾的問題卻沒有解決。

媒體詢問，中國官方要求台灣廠商增補細部資料，有廠商擔心配方外洩。朱立倫表示，他認為一定要根據國際的標準，不能歧視台灣任何廠商，但只要是根據國際標準該提供的資料，廠商都要詳實提供。

朱立倫指出，他相信日本做得到，其他國家做得到，台灣廠商應該也做得到。他要再一次呼籲中國大陸，不能夠歧視任何台灣的廠商。

媒體追問，黨內有年輕世代表態要爭取2024的立委提名，黨中央是否會規劃公平的提名機制？朱立倫表示，目前國民黨全黨全心全意都在努力嘉義市長選舉，與台北市跟南投縣的立委補選，接下來就會討論相關機制，不過目前還沒有這樣的規劃，但國民黨希望一代比一代更強，年輕世代越來越好。（編輯：蘇龍麒）1111212

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