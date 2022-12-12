中國禁台水產品 業者盼政府協助度難關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為9日高雄市左營區一處傳統市場的魚販販售午仔魚等水產。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日綜合報導）中國禁止未合格註冊業者輸入水產品，南部地區有養殖漁民擔心內銷價格崩跌，也有遠洋業者建議政府可提供短期紓困、長期激勵國內外市場、分散市場等措施，協助業者度過難關。

中國海關總署以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品，南部地區部分水產業者受到影響。

屏東吳姓養殖業者告訴中央社記者，今年飼料價格漲了1成，現在每包20公斤重的飼料價格飆破新台幣1000元，成本增加。若銷中國遭禁，即使有內銷市場，量多需求少狀況下，勢必面臨價格崩跌，這也是最不樂見的結果。希望政府優先穩定價格，讓最基層漁民可以放心。

台灣區遠洋魷漁船魚類輸出業同業公會總幹事施教智表示，已向行政院農委會建議，希望提供短期紓困，與長期激勵國內外市場、分散市場等措施，協助業者度過難關。

台南市政府農業局主任秘書吳威達表示，就水產品項來看，此波台南受影響的為午仔魚養殖，但養殖量僅占全國約2%，影響程度仍待觀察，市府將密切注意提供漁民適當協助。

嘉義縣農業處漁業科長張建成說，嘉義縣僅養殖午仔魚受影響，但產量僅占全國0.2％，縣府已未雨綢繆，協助業者開發多元通路。

雲林縣農業處指出，此次中國禁令對目前對雲林農漁民影響較小，縣府會密切注意後續發展。

澎湖縣農漁局表示，澎湖農漁產品大都是內銷和銷往台灣本島，暫未受這一波禁銷影響。花蓮縣農業處也指出，花蓮農、漁產品目前未受中國此波禁銷影響。（編輯：郭諭儒）1111212