衛報專訪 吳釗燮：中國正為攻台演練找新藉口

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）外交部長吳釗燮接受英國「衛報」專訪表示，中國對台灣的軍事威脅與侵入行動在過去一年達到前所未見程度，認為在拿裴洛西訪台為由軍演後，中國仍在找其他藉口想演練攻台。

報導指出，吳釗燮表示上個月中國國家主席習近平整肅共產黨內政敵、確保第3任期後，切斷已然不多的兩岸間非官方聯繫，兩岸交流恐進一步減少。

吳釗燮在台北接受「衛報」專訪表示，中國的軍事威脅「來到前所未見的嚴重程度」；自2020年以來，中共軍機侵入台灣防空識別區（ADIZ）的次數成長5倍。

中國對台最激烈的一波軍事行動發生於今年8月，即美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後的實彈演習。中國官員表示，當時演習包括飛彈試射，是在演練未來可能實際應用於台灣的封鎖戰術。

分析師指出，演習的規模顯示演習計畫可能醞釀已久，而裴洛西訪台只不過是讓解放軍找到政治藉口。

吳釗燮受訪時說：「而我們頗為確定，中國會想再找另一藉口來演練日後的對台攻擊。這是針對台灣的軍事威脅。」

吳釗燮表示，中國不僅提高軍事威脅，而是對台灣施加「複合式壓力」，包括經濟壓迫、網路攻擊、認知與法律戰，並從外交方面嘗試在國際孤立台灣。

報導指出，共軍軍機侵入台灣防空識別區次數，從2020年的380次暴增至今年迄今已破1500次，意外擦槍走火導致緊張情勢升高的風險也隨之增加。這些風險過去可透過兩岸聯繫而降低，但自2016年蔡英文當選總統以來，北京就切斷官方溝通管道。

吳釗燮指出，台灣過去透過台商及「與中國有良好關係的學者」與中國維持部分溝通管道，但自從習近平在20大連任後，共產黨經歷人事地震，溝通大門就此被關上。

吳釗燮說：「因為中國政府體系變得如此專制，現已不像以前只要某些學者寫信到中央層級，就能聯繫上重要決策者並告訴我們對岸高層的想法」。

「最近這幾年，我們看到中國學術界怕與官宣意見相左；他們也很坦白告訴我們，已不再能與中央政府說上話，或即便能聯繫上官僚體系，能被聯繫上的官員似乎也都不獲最高領導人信任。」

面對中國日益升高的入侵威脅，台灣政府過去幾年積極尋求國際「理念相近民主陣營」的支持。

吳釗燮表示，中共在裴洛西訪台後展開軍演，目的也在嚇阻其他可能支持台灣的國家，不論是現在象徵性支持，或是未來軍事上支持台灣。

吳釗燮說：「中國在裴洛西議長訪台後這麼做，我認為會讓其他國家產生疑慮，即如果他們支持台灣，是否反而實際上是在傷害台灣的國家利益，而非提供台灣實質幫助」。

對於以行動支持台灣的國家，北京當局多次展開回擊，包括以雙邊貿易作為武器。例如立陶宛與台灣互設代表處後，北京就對立陶宛實施貿易報復；中國也施壓部分友邦與台灣斷交，令台灣邦交國減少至目前的14個。

然而，北京日益挑釁以及在區域擴張的行徑，目前為止似乎只是讓中國更加孤立，也激發支持台灣的聲浪。

談到中國的報復性舉措，吳釗燮認為國際社會似乎找到方法應對。

隨防疫措施解禁，台灣迎接的外國訪問團顯著增加，已有多個美國訪團造訪台灣，英國國會訪團上週與蔡總統會面，引發北京抨擊。

不過報導稱中國依舊是許多西方國家的重要夥伴，各國政府審慎拿捏與兩岸間往來。澳洲國會議員上週訪台的同時，坎培拉當局也在試圖修復與中國的關係。

吳釗燮不諱言澳洲是採「平衡作法」，「但我們毫不懷疑澳洲政府、國會及人民對台灣的支持」。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1111212