萩生田光一：中國軍事行徑印證台灣有事就是日本有事

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（中央社記者游凱翔台北11日電）日本自民黨政務調查會長萩生田光一今天說，中國導彈在對台軍演間落入日本專屬經濟海域，印證前日本首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事，等同日美同盟有事」這句話正確性，更被中國自身行為所證明。

台日關係永續論壇上午在圓山大飯店舉行開幕式，台灣日本關係協會長蘇嘉全、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、日本眾議院議員萩生田光一、前日本駐中華人民共和國特命全權大使谷野作太郎大使等人出席。

由於萩生田身兼日本自民黨政務調查會長，此行更是日本自民黨高層睽違19年再度訪台，現場有大批日本媒體隨行採訪。

萩生田演講時指出，疫情肆虐全世界時，日本把在日本製造的疫苗送到台灣；台灣則是送給日本口罩及醫療器材，體現「患難時的朋友，正是真正的朋友」，希望這份友情在下一個50年能更進一步發展，並向上提升到更新的層次。

萩生田強調，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是高水準協定內容，日本將開放所有已完全滿足此條件的經濟體，他也支持台灣參與CPTPP；台灣今年2月針對福島等5縣產的食品已解除部分進口管制，對此他表示歡迎，也期待其餘管制措施將依科學根據儘速解除。

針對區域情勢，萩生田指出，日台美三國是太平洋國家，從東邊至西邊，彼此跨越海洋相互交流，在共享海洋的恩惠下發展至今。自古以來，海洋就是自由的，不論是由誰所開拓、也不論國家大小，所有國家都受惠海洋恩澤，因此日本不樂見透過武力片面改變現狀行為，不論有何紛爭，都應以法治為基礎，以和平的外交手段來解決，日本、台灣、美國今後也會堅定攜手前行，日本在這之中也會發揮堅強的領導力。

萩生田表示，從日本、台灣、菲律賓到加里曼丹等共享基本價值的島鏈中，台灣是最接近中國大陸的，距離僅130公里，因此台海和平與穩定，可說是今後是否能維持「自由開放的印度太平洋」試金石。

至今為止，支撐著世界和平與繁榮的戰後國際秩序，在俄羅斯入侵烏克蘭那刻被打破，遭受十分明確的挑戰。這對於亞洲來說，絕對不僅是隔岸觀火這麼簡單；中國軍機今年入侵台灣防空識別區（ADIZ）次數急速增加，將近去年2倍；與前年相比，更達4倍以上。

中國在8月初對台軍演期間，有5枚導彈落入日本專屬經濟海域，日本絕無法接受試圖以武力片面改變現狀的行為，而透過軍事提升緊張關係的行為應當有所節制；因此，印證前日本首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事，也等同於日美同盟有事」這句話正確性，也被中國自己的行為所證明。

萩生田指出，日本在戰後保持著一貫的目標，作為和平國家持續向前邁進，這個方向在今後也不會有所改變。但是，單單歌頌和平並不能代表日本的和平受到保護。在堅守日本防衛的基本原則「專守防衛」之餘，對於意圖攻擊日本的對象，必須讓對手不敢輕易行動，並明確向外界傳達日本具備此能力，因此在強化防衛能力同時，從提升遏止力量觀點來看，日本也將保有並增強反擊能力。

萩生田說，他看到肩負著未來年輕人之間情誼愈加深厚感到十分開心，也感受到日台未來一片明亮。在邁向下一個50年、甚至是100年之際，希望可以像這樣以人與人間的情誼作為基礎，推動經濟等各種不同領域間的日台合作關係，深化雙方友情。（編輯：林淑媛）1111211