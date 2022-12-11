日本自民黨高層緬懷李登輝 盼為台日下個50年努力

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（中央社記者葉素萍台北11日電）日本執政黨自由民主黨政務調查會長荻生田光一今天前往五指山國軍示範公墓，向前總統李登輝致敬；荻生田光一提到，會不斷為了台日友好的下一個50年而努力。

李登輝基金會今天發布新聞稿表示，日本眾議員荻生田光一上午前往五指山國軍示範公墓，到位於特勳區的李登輝墓前致敬，李登輝基金會董事長李安妮率執行長鄭睦群迎接與陪同。

荻生田光一指出，弔唁李登輝是前首相安倍晉三無法實現的遺願，所以他此行一定要代替安倍上五指山，感念李登輝在日台方面的諸多貢獻。

李安妮說，即便台灣與日本無正式邦交已達半世紀，但台日之間依舊友好，雙方關係與其歷程的演變，已成為足以改寫外交教科書的參考依據；而李登輝基金會今年的工作重點正是台日關係，也舉辦大型的音樂會與研討會，訴說與延續台日之間的過往與情誼。

荻生田光一則回應，非常感謝李安妮9月時專程前往日本，參加安倍的國葬。雖然安倍已遠去，但其精神與意志必定將延續，他也會不斷為了台日友好的下一個50年而努力。（編輯：蘇志宗）1111211