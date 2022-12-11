祭拜前總統李登輝 萩生田光一：日台友情將更堅定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北11日電）日本自民黨政務調查會長萩生田光一今天說，他在台日關係永續論壇間離席赴前總統李登輝墓前祭拜，也向李前總統報告，台日是最互相信任兩國，今後友情將更堅定；他強調，日台是彼此最不能或缺好夥伴。

台日關係永續論壇今天在圓山大飯店舉行，台灣日本關係協會長蘇嘉全、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、日本眾議院議員暨日本自民黨政務調查會長萩生田光一、台灣駐日代表謝長廷等人出席。

蘇嘉全在傍晚閉幕式致詞表示，很多人問他為什麼要舉辦這個論壇，理由很簡單，台日互動在過去半世紀的質與量發生巨變，區域情勢快速變化時刻，理念相近國家的對話相當重要；台日共享基本價值觀、均渴望和平安全，未來雙方不僅必須共同面對區域內外各項挑戰，也應深化合作、強韌各項連結。

蘇嘉全提到，今天舉辦的這場論壇仍有努力空間，例如台日在各領域仍無法建立正式部會、首長層級對話機制，在面對威權主義擴張之際，應共同面對並展開安保層面實質合作，盼藉此論壇拋磚引玉，甚至成為高階文官藉由國會議員溝通的平台及對話機制。

萩生田光一表示，他在論壇期間曾中途離席至前總統李登輝的墓前祭拜，他向李前總統報告，日台雖然沒有政治關係，卻是最互相信任的兩個國家，今後的友情也將更加堅定。

萩生田光一強調，日台之間雖然沒有正式外交關係，但仍靠智慧與勇氣延續50年來的友情，期望透過教育、旅行等方式增加雙方交流機會，「我們是彼此最不能或缺的好夥伴」。

謝長廷致詞時也呼應萩生田光一看法指出，台日沒有正式外交關係，卻是從百年牽絆發展出深厚友情，無論觀光、文化、教育、運動、經濟及貿易，不但非常親密且互相幫忙，甚至比有邦交國家還更好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝長廷提到，中共解放軍8月對台軍演，印證「台灣有事就是日本有事」是現實而非理論，也證明在解放軍眼中，日本不是第三者而是當事人；因此可以反過來說「日本有事，就是台灣有事」，因為並不清楚誰會先遭攻擊，所以彼此應在難民救助、情報交換、演習上相互支援。

針對中國禁止台灣農漁產品輸入，謝長廷會後接受媒體訪問指出，此舉是增加農民不安與不滿，但政府會認真協助幫忙；且要了解，有時中國的採購價雖然很好，但也不能過度依賴。（編輯：蘇志宗）1111211