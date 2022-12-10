總統接見自民黨高層萩生田 盼日方挺台加入CPTPP

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總統蔡英文（右）10日下午接見日本執政的自民黨現任政務調查會長萩生田光一（左），兩人握手致意，蔡總統歡迎萩生田光一來台出席台日關係永續論壇。中央社記者張皓安攝 111年12月10日

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（中央社記者溫貴香台北10日電）總統蔡英文今天接見日本執政黨自由民主黨政務調查會長、前首相安倍晉三生前親信萩生田光一所率訪團表示，台灣將持續積極爭取加入CPTPP及相關區域經貿合作的機制，希望日本政府、國會能持續給予支持，讓台灣與日本攜手並進，一起為區域帶來繁榮與發展。

總統蔡英文下午在總統府接見日本自民黨政調會長、眾議員萩生田光一等人指出，台日永續關係論壇明天將登場，歡迎萩生田率團參加，此為睽違19年後，再有自民黨政務調查會長訪問台灣，格外具有意義。

總統說，荻生田曾多次造訪台灣，除了今天的會面，她非常期待明天的論壇演說，這些意見的交換過程都能促進台日交流。

總統指出，萩生田與日本前首相安倍都是台灣好朋友，對於安倍的離世，她感到非常地難過、不捨，並派遣代表團出席國葬儀式，也感謝日方的安排與協助；相信在萩生田的支持下，安倍的「台日友好」信念一定能夠延續下去。

總統表示，這幾年來台日夥伴關係愈來愈緊密，日本政府在許多重要國際場域強調台海和平穩定的重要性，並呼籲國際社會重視台海安全議題，感謝日本對台灣的重視與支持。

總統指出，台灣將持續積極爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）以及相關區域經貿合作的機制，希望日本政府、國會能持續給予支持，讓台灣與日本攜手並進，一起為區域帶來繁榮與發展。

萩生田致詞時表示，台灣與日本是共享自由、民主、法治等普世價值的重要友人與夥伴，且兩國人員互訪頻繁，時常提供相互合作，對日本而言，台灣是相當重要的夥伴。

萩生田說，安倍遭暴徒襲擊不幸身亡，副總統賴清德親臨家祭，前立法院長王金平等人赴日本參加國葬儀式弔唁，亦有許多台灣僑民向安倍做最後告別，他代表日本再度表示感謝。

萩生田指出，此次訪台也是回報之旅，安倍原今年9月預定到台灣訪問，並表達一定要到前總統李登輝墓前表示哀悼，很遺憾安倍這個夢想沒有實現；因此，他將代表安倍到前總統李登輝墓前表示哀悼。

萩生田說，明天研討會是台日邁向下一個50年所跨出非常重要的第一步，他為此特別訪問台灣，期盼這次有意義的會談，讓台日關係邁向更高一層樓。（編輯：林克倫）1111210

日本執政的自民黨現任政務調查會長萩生田光一（左）訪台，為時隔19年再有身居自民黨「黨三役」（黨內3大要職）人士訪台，他10日下午拜會總統蔡英文（右），就多項議題進行交流。中央社記者張皓安攝 111年12月10日