朝野立委主張還稅於民 總統：所有方案都會審慎評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北27日電）今年度總稅收比總預算多了新台幣4500億元，朝野立委主張還稅於民。總統蔡英文今天表示，本週將召開國安高層會議，就總體經濟與產業所面臨的困境、困難一一找出，重點是錢要花在刀口上，所有的方案都會審慎評估。

因應國際政經局勢變遷，就台灣整體的經濟情勢與因應策略，傳出29日總統將親自主持國安高層會議。總統府發言人張惇涵晚間受訪表示，確切的時間若有確定，則將另行說明。

總統蔡英文下午親自召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役役期恢復為1年，除了強化訓練內容，將提高役男薪資，義務役二兵薪資提高為2萬6307元，並推動銜接勞退制度及彈性教育制度。

陪同出席記者會人員包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄等人。會後總統接受媒體提問。

媒體問到今年總稅收比總預算多了4500億元，朝野立委主張還稅於民有人主張發現金、有人主張發現金券，是否有足夠的預算支應；先前總統府預告總統將召開國安高層會議討論經濟對應，會議日期是否已經敲定。

總統回答表示，疫情影響台灣將近3年，加上明年經濟情勢挑戰性很高，必須為明年情勢預作準備，已請行政院開始討論各種方案，這週會找時間召開國安高層會議，就總體經濟與產業所面臨的困境、困難，要有什麼樣的作為；在具有挑戰性的經濟情勢底下，有一些社會上的人需要國家特別照顧，都會一一找出來。

總統表示，不同階段有不同作法，面臨明年經濟情勢，確實要好好花時間來看應該採取什麼樣的作為，來應對明年的情勢，重點是錢要花在刀口上，要幫助真正需要幫助的人，所有的方案都會審慎評估，有決定再跟大家報告。

此外，對於台積電赴美國投資，被稱半導體去台化，總統說，台積電創辦人張忠謀表示，台灣是台積電最好的投資地點，在其他地方投資，都不覺得會比在台灣好。主要是台灣產業聚落很完整，人力資源、品質敬業精神確實是很好，他的意思就是要告訴大家不用擔心這個事情。

總統說，台積電的執行長魏哲家也講過，沒有半導體去台化的問題。而近來宏碁前董事長施振榮也說過，到國外投資，是國力的延伸。總統說，這個是正確的觀察。（編輯：蘇龍麒）1111227