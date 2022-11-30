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論文不存在案 北院勘驗蔡總統博士論文原稿

2022/11/30 19:05（11/30 19:33 更新）
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媒體人彭文正對總統蔡英文（圖）提起「確認博士論文不存在之訴」，北院更一審30日開庭，蔡總統律師出具博士論文原稿庭上勘驗，法官諭知將於12月23日宣判。（中央社檔案照片）
媒體人彭文正對總統蔡英文（圖）提起「確認博士論文不存在之訴」，北院更一審30日開庭，蔡總統律師出具博士論文原稿庭上勘驗，法官諭知將於12月23日宣判。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北30日電）媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，北院更一審今天開庭，蔡總統律師出具博士論文原稿庭上勘驗。彭文正律師質疑論文真實性，法官諭知將於12月23日宣判。

彭文正質疑蔡總統學歷，向台北地方法院提起「確認博士論文不存在之訴」，北院一審認定，彭文正僅就蔡總統是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。彭文正不服，提起上訴。

台灣高等法院認為，原審「未盡闡明義務，不經言詞辯論，就以判決駁回」訴訟程序有重大瑕疵，將原判決廢棄，發回北院更審。北院更一審重新分案，仍由一審的法官張詠惠為受命法官，並訂於29日及30日開庭審理。

採總統律師連元龍昨天拿出2015年補發之蔡總統的博士學位證書及相關證明，彭文正的律師張靜質疑其真實性，並要求對方應提出博士論文。法官諭知，連元龍今天將博士論文原稿帶到法庭。

連元龍今天當庭提出蔡總統的論文原稿，原稿裝在黑色紙盒中，他指出，蔡總統於1983年10月17日口試通過後，論文再補上4頁分別是「to my parents」（致我的父母）、致謝詞及2張摘要。

法官與兩造律師勘驗後，做成紀錄「外盒黑色外盒，前4張泛黃，感謝文及導論並無頁碼，部分有立可白痕跡。」

彭文正律師對論文真實性提出質疑。張靜表示，天下沒有一本論文是散裝的，且論文前幾頁都沒有頁碼號次，而且有立可白塗改痕跡，他質疑「1983年有立可白？」

兩造律師攻防激烈，彭文正透過視訊也質疑論文真實性。法官張詠惠庭後諭知12月23日下午5時宣判，張靜不滿，多次拍桌罵混蛋，庭後表示追加提告張詠惠求償165萬元。（編輯：張銘坤）1111130

#彭文正
#北院
#連元龍
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