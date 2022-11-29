北院更審蔡總統論文不存在案 當庭勘驗博士證書

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媒體人彭文正對總統蔡英文（圖）提起「確認博士論文不存在之訴」，北院更一審29日開庭，蔡總統的律師拿出博士證書庭上勘驗，雙方律師就真假激辯。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北29日電）媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，北院更一審今天開庭，蔡總統的律師拿出蔡的博士證書庭上勘驗，雙方律師就真假激辯。蔡的律師明天將出具博士論文。

因案遭通緝的彭文正視訊參與今天辯論程序，他主張本件應列為重大矚目案件，目前為一名法官審理，不公正機率為1/2，如果三名法官審理，不公正機率則為1/8，所以必須爭取。

彭文正委任律師表示，本案在台北地院沒有分案為矚目案件，已提起行政訴訟，並於庭上要求本案停止審理；另請求受命法官張詠惠上簽呈，讓案件重新分案，並列為矚目案件，改由三名法官來合議審理。

法官張詠惠表示，彭文正的律師之前聲請法官迴避遭最高法院駁回確定，本案並沒有法官自行迴避的事由，她強調自己沒有政黨色彩及偏頗情況，本案從108年至今，沒有法律上的停止審判事由，諭知繼續審理。

彭文正表示，法官要審理他很開心，他為了這個案子被控妨害名譽遭起訴、通緝，護照也被撤銷。

蔡總統的委任律師連元龍表示，彭文正應回台來說清楚，況且他涉犯的刑事案件（妨害名譽）與本案確認蔡總統博士論文的民事訴訟無關，請求法官判決駁回。

連元龍當庭拿出2015年補發之蔡總統的博士學位證書及相關證明，彭文正的律師張靜上前仔細查看其浮水印記等細節，質疑其真實性，並要求對方應提出博士論文。

連元龍表示，蔡總統有留一本博士論文；法官詢問，這一本是1984年蔡英文在英國倫敦大學政經學院取得博士學位的那本論文嗎？連元龍答稱，是的，而且蔡總統學成歸國申請任教，也是以這本送到政治大學審查再發還。法官諭知，明天續行審理本案時，請連元龍務必把它帶到庭上。

全案緣於，彭文正質疑蔡總統學歷，向台北地方法院提起「確認博士論文不存在之訴」，北院一審認定，彭文正僅就蔡總統是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。彭文正不服，提起上訴。

台灣高等法院認為，原審「未盡闡明義務，不經言詞辯論，就以判決駁回」訴訟程序有重大瑕疵，將原判決廢棄，發回北院更審。北院更一審重新分案，仍由一審的法官張詠惠為受命法官，並訂於29日及30日開庭審理。（編輯：張銘坤）1111129