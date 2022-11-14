蔡總統：台灣處威權主義擴張前線 續強化自我防衛

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（中央社記者葉素萍台北14日電）總統蔡英文今天接見華府智庫美國進步中心訪問團指出，台灣和美國一直是共享自由民主價值堅實夥伴，感謝拜登政府上任以來六度批准對台軍售；台灣位處威權主義擴張最前線，會持續強化自我防衛能力，致力維護區域穩定和平。

蔡總統在總統府歡迎美國進步中心主席達修爾（Thomas A. Daschle）率團來訪，蔡總統說，睽違3年再次來訪，格外具有意義。

蔡總統說，美國進步中心是美國公共政策最具影響力的智庫之一，對於各項議題的政策建議都非常受到美國政府重視。她很期待未來在台美關係及政策議題能與美國進步中心持續交流合作。

蔡總統感謝達修爾對台灣的長期支持，並祝賀達修爾在今年4月接任美國國際民主協會（NDI）主席。她說，台灣未來會持續與NDI密切合作，交流民主實踐經驗，期望合作鼓舞更多國際夥伴，一起讓全球民主發展更堅實有力。

蔡總統強調，台灣和美國一直是共享自由民主價值的堅實夥伴，感謝拜登政府上任以來六度批准對台軍售，也在台海執行航行自由任務。台灣位處威權主義擴張的最前線，會持續強化自我防衛能力，也會致力維護區域的穩定和平。

蔡總統說，面對疫情及俄烏戰爭帶來的挑戰，希望全球民主國家應該發揮彼此不同優勢，共同打造更安全、具有韌性的供應鏈。

她說，就在前幾天台美21世紀貿易倡議完成第一回合談判，未來台美將召開更多會議，促進貿易領域合作。

蔡總統指出，台灣與美國也會持續透過其他的對話機制，像是貿易暨投資架構協定（TIFA）、經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、科技貿易暨投資合作架構（TTIC）等平台，繼續深化各項議題合作，一起為印太區域繁榮與開放做出更多貢獻。

隨後致詞的達修爾表示，台美都正面臨選舉以及相應的挑戰，美國的期中選舉才剛結束，台灣的地方選舉即將展開，這個時間點，民主國家最至關重要工作就是要在選舉期間持續強化提升公共治理品質。

他說，台灣關係法已邁入40週年，台美關係非常強健，台美過去40年來的關係也來到最高點。

達修爾指出，之所以有這麼強健關係，是因為美國非常敬佩台灣在過去40年以來的民主發展，事實上，他們在美國也非常擔心自己的民主品質，因此，無論是美國還是台灣，要建構民主、維持民主，他們都致上最高敬意。

達修爾說，NDI決定在台灣駐點，不只有辦事處，也希望在台灣擴展業務，讓台灣打造成為印太地區民主中心。

達修爾指出，民主力量仰賴著國安的力量，因此他們更加重視美國、台灣各方面的安全議題，他相信，這一點在華府的共和黨人士、民主黨人士，無論是政府官員還是國會議員，都致力想讓這個地區更加安全，他相信美國總統拜登在參加峰會，以及美國進步中心訪團在台灣的行程，都會持續討論安全議題。

此外，他也說，在討論到民主以及安全之餘，也必須強調經濟的重要性，以及要給予人民更多經濟發展的機會，尤其美國與台灣有這麼好的關係，台灣是美國第8大貿易夥伴，他也期待21世紀貿易倡議持續展開，當然，要推展的還有美國與台灣之間合作的其他管道，這些不只是經濟議題，更是安全議題。

達修爾認為，無論是民主黨還是共和黨人士，無論是拜登政府還是其他政府，都有高度渴望，希望跟台灣人民及政府更密切合作，確保接下來的數月數年都能有更安全、經濟更繁榮的未來。（編輯：張均懋）1111114