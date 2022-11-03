見蔡總統 IPAC訪團：民主盟友應告訴北京侵台代價超過利益

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（中央社記者葉素萍台北3日電）總統蔡英文今天接見「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團，荷蘭眾議院議員史卓瑪認為，民主盟友應清楚告訴北京，假如北京對台灣採取任何行動，將面對嚴重政經軍事後果，付出的代價會大於北京能獲得的利益。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統今天接見「 對華政策跨國議會聯盟 」（IPAC）訪團，感謝IPAC展現對台灣的堅定支持。

蔡總統致詞時首先歡迎團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）率團到台灣來訪問。因為確診，包瑞翰今天透過視訊連線，蔡總統祝福他早日康復。

蔡總統表示，這是IPAC首次訪台，成員包含7個歐洲國家及歐洲議會的議員，展現對台灣跨國、跨黨派的堅定支持，格外具有意義。

蔡總統並指出，世界民主秩序面對嚴峻挑戰的同時，民主國家更應團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線，期盼與民主盟友持續深化各方面的合作，打造團結力量，一起守護台海安全及區域的穩定和平。

包瑞翰指出，IPAC成員包括比利時、捷克、科索沃、荷蘭、烏克蘭、英國、德國等國，也來自許多不同的政黨，就如同歐盟的口號「多元一體」。

包瑞翰認為，IPAC成員在許多政治議題的看法上也許分歧，但都共同堅信民主國家必須團結一致，對抗全球威權主義的浪潮，IPAC的基本策略就是在民主國家間尋求合作。訪團本週來台訪問，目的就是為了展現對台灣民主的堅定支持與團結，支持台灣，是IPAC的工作重點之一，就如同9月在華府舉行大會時就曾發表的公開聲明。

包瑞翰進一步表示，IPAC訪台第二個原因，就是要代表歐洲感謝台灣對烏克蘭展現的堅定支持。大家也要特別注意，北京當局是公開支持這場戰爭的，「我們永遠不會忘記台灣政府及人民，與烏克蘭站在一起，因此當台灣需要時，我們也會與台灣站在一起」。

包瑞翰強調，IPAC對台灣的立場非常清楚，與台灣團結對抗中國共產黨的威脅進犯，並捍衛和平；反對片面改變海峽兩岸現狀，並譴責武力的使用或威脅。IPAC與台灣共享許多基本價值，即便在死刑等議題的立場有所差異，但依然尊重彼此、理性溝通。

包瑞翰表示，IPAC承諾以嚇阻為原則，協助台灣反抗中國大陸日漸強硬的侵犯行為，也希望與台灣增進各領域的夥伴關係，尤其是貿易與投資。

他呼籲歐盟與台灣簽署雙邊投資協定（BIA），並支持台灣有意義參與國際組織，例如國際民航組織、世界衛生組織、國際刑警組織、聯合國氣候變化網要公約等。

荷蘭眾議院議員史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）致詞表示，此次來訪時機並不是一個巧合，在中共20大之後，特別來到台灣，展示對台灣的支持，因為台灣不能夠被孤立，「我們不會被北京所威嚇，我們與台灣的關係與友誼，也不能由別人來決定」。

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史卓瑪指出，此行更重要的是，與台灣分享從烏俄戰爭所學到的功課，「我們未能嚇阻俄羅斯的侵略，是因為在此戰事發生之前，未能傳達我們的決心、團結的力量，以及願意為此侵略所採取的政治、經濟和軍事等措施，這是我們所犯的錯誤，我們不會再犯」。

史卓瑪認為，世界其他民主盟友有必要一起聯合起來，清楚地告訴北京，對台灣的威脅就是對全世界的威脅。假如北京對台灣採取任何行動，將會面對非常嚴重的政經及軍事後果，所付出的代價會大過於北京能獲得的利益。（編輯：翟思嘉）1111103