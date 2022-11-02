拜會立院 IPAC烏克蘭共同主席：此行表達對台支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）歐洲地區跨國議員訪台團2日拜訪立法院，IPAC烏克蘭共同主席克尼亞日茨基說，此行是為表達對民主及對台灣的支持。中央社記者張皓安攝 111年11月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北2日電）「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）歐洲地區跨國議員訪台團今天拜訪立法院，IPAC烏克蘭共同主席克尼亞日茨基說，此行是為表達對民主及對台灣的支持，大家都在同一個民主大家庭，很高興台灣與烏克蘭的關係進入一個新階段。

IPAC於2020年6月成立以來，首次組團正式訪台；這次訪團成員有多名跨國議員，包括分別來自德國、比利時、捷克、荷蘭、科索沃、英國及烏克蘭，受到矚目。

IPAC歐洲地區跨國議員訪台團今天拜訪立法院，在會見立法院長游錫堃之前，特別先至立法院紅樓301會議室拜訪外交及國防委員會，包括民進黨立委王定宇、林靜儀、湯蕙禎、范雲、趙天麟、何志偉，還有時代力量立委王婉諭和台灣民眾黨立委邱臣遠，以及無黨籍立委林昶佐都到場，與訪問團成員面對面交流。

與訪賓交流過程中，王定宇指出，IPAC歐洲地區跨國議員訪台團來到立法院外交及國防委員會，是立法院史上第1次於審查預算期間，有國際的國會議員訪問團進入到外交及國防委員會會議室。

另外，王定宇還說，這也是IPAC組織多國國會議員第1次來到外交及國防委員會。

王定宇表示，立法院外交及國防委員會的會議空間，第1次有來自德國、捷克、科索沃等不同國籍的各國國會議員與立委群聚一堂，共同見證民主可貴與價值。

王定宇指出，這是史上非常難得一見的一刻，創下立法院史上「3個第1次」。

進行交流時，邱臣遠表示，感謝歐洲各國對於台灣自由民主價值的支持，歐盟也是台灣的重要貿易夥伴，期盼台灣與歐盟未來在經貿關係等方面有更實質推動。

IPAC訪團成員拜訪立法院外交及國防委員會後，轉往立法院大會客室會見游錫堃，立法院秘書長林志嘉、立委林昶佐、外交部政務次長蔡明彥等人在場。

游錫堃致詞時呼籲，民主同盟友人相互勉勵，捍衛民主、自由、法治、人權普世價值是共同的使命；台灣也會永遠堅定與民主國家一起對抗威權，捍衛民主。

游錫堃表示，感謝IPAC對台灣的支持，也相信彼此會因「民主」的共同信仰凝聚更緊密的關係，並期盼IPAC持續協助台灣參與國際組織、強化各國與台灣的經貿合作，未來更歡迎IPAC來台舉辦年會，深化台灣與各國國會間的交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

IPAC烏克蘭共同主席克尼亞日茨基（Mykola Kniazhytskyi）說，此行是為表達對民主及對台灣的支持，大家都在同一個民主大家庭，也很高興台灣與烏克蘭的關係進入一個新階段，烏克蘭代表的訪台以及在台探討的各項議題，都提升了台烏合作的層級。

接見過程中，游錫堃與訪賓就民主深化等議題交換意見，訪賓也分享這次來台經驗，並表示將更積極強化對台灣支持，以及與台灣在各層面交流合作。（編輯：蘇志宗）1111102

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）歐洲地區跨國議員訪台團2日拜訪立法院，立法院長游錫堃（圖）表示，感謝IPAC對台灣的支持，也相信彼此會因「民主」的共同信仰凝聚更緊密的關係，並期盼IPAC持續協助台灣參與國際組織、強化各國與台灣的經貿合作。中央社記者張皓安攝 111年11月2日

立法院長游錫堃（前右）2日在立法院接見對華政策跨國議會聯盟（IPAC）訪問團，歡迎他們造訪台灣，雙方並碰肘致意。中央社記者張皓安攝 111年11月2日

「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC) 歐洲地區跨國議員訪台團2日拜會立法院外交及國防委員會，立委們與訪團成員面對面交流。中央社記者張皓安攝 111年11月2日