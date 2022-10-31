IPAC烏克蘭共同主席來台：發展對台關係好時機

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（中央社記者陳韻聿倫敦31日專電）烏克蘭國會文化委員會主席、「對華政策跨國議會聯盟」烏克蘭共同主席克尼亞日茨基近日將訪問台灣。他告訴中央社，他深信正是在俄烏戰爭期間，烏克蘭必須與台灣發展關係，將盡己所能推動。

他說，民主與威權體制的鬥爭正在國際間發生，烏克蘭與台灣都位居鬥爭前線，彼此命運相互影響，因此必須團結一致。

他指出，一如美國總統拜登（Joe Biden）等西方領導人所示警，一旦俄羅斯在對烏克蘭的侵略戰爭成功擊垮烏克蘭，這恐提高中國武力侵犯台灣的機率。

克尼亞日茨基（Mykola Kniazhytskyi）是烏克蘭最大在野黨之一「歐洲團結黨」（European Solidarity）議員，選區位於西部的利維夫州（Lviv）。

他是烏克蘭國會文化與宗教委員會主席、歐洲聯盟與烏克蘭國會聯合委員會（EU-Ukraine Parliamentary Association Committee）主席，並與隸屬執政黨「人民公僕」（Servant of the People）的國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）同為「 對華政策跨國議會聯盟 」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）共同主席。

以對北京立場強硬及跨國行動倡議著稱的IPAC目前串連約30國、超過200名各國國會及歐洲議會（European Parliament）議員。中國相關政商利益網絡至今在烏克蘭仍有不容小覷的影響力，烏克蘭今年9月加入IPAC因此備受關注。

克尼亞日茨基當時接受中央社專訪時說，他期待IPAC未來能更關注中國與俄羅斯的「特殊關係」，也希望烏克蘭的外交政策能有戰略調整。

IPAC近日將在台灣召開國際會議，克尼亞日茨基將親自出席。

由於不是執政黨成員、主掌的委員會事務敏感性較低，克尼亞日茨基來台訪問所面臨的內外壓力較另一位IPAC共同主席梅列日科小得多。

克尼亞日茨基啟程赴台前接受中央社採訪時說，沒有人對他施壓、要求他別前往台灣。

克尼亞日茨基也是梅列日科發起的烏克蘭國會對台小組成員。對台小組雖已開始運作，但仍未經國會全會正式宣布成立。克尼亞日茨基認為，國會方面這麼做是「錯誤」。

他指出，中國對烏克蘭不友善。俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭，而中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月4日在北京發布的聯合聲明為莫斯科的侵略行動鋪路。

克尼亞日茨基認為，若非西方對烏方的支援以及烏克蘭軍隊在戰場上屢有斬獲，中、俄恐怕只會越走越近。

此外，在中共20大後於23日晉升為政治局委員的中國外長王毅27日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話時稱，中方將堅定支持俄方在蒲亭領導下，「在國際舞台上進一步確立俄羅斯大國地位」。

蒲亭27日出席俄羅斯「瓦爾岱國際論壇」（Valdai International Discussion Club）時，不僅再次否定烏克蘭做為獨立國家和民族的存在正當性，也再度宣稱台灣是中國一部分，俄烏戰爭和台海緊張情勢都是西方挑釁造成。

克尼亞日茨基強調，烏克蘭與台灣同時面臨來自俄羅斯與中國的威脅。

記者出身、採訪經驗始自1980年代的克尼亞日茨基曾參與創辦或領導數家烏克蘭媒體。2013年，他創辦電視台Espreso TV。

Espreso TV在2013至2014年烏克蘭「親歐盟示威運動」（Euromaidan），以及後續在烏克蘭形塑輿論，以促成政治、經濟、社會等各領域改革，並推進烏克蘭擺脫莫斯科操控及「蘇聯遺產/遺緒」方面，扮演重要角色。

本月19日，Espreso TV視訊專訪外交部長吳釗燮，是首次有烏克蘭媒體專訪台灣的外交部長，具歷史意義。

不過，Espreso TV及其他兩家電視台4月初遭烏克蘭官方在未說明理由、程序也不完備的情況下，自全國數位電視網排除，目前僅能在網路收看。

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Espreso TV等電視台雖然「親歐遠俄」，表明捍衛烏克蘭國家利益及自由、民主、法治、媒體獨立等價值，卻遭官方自全國數位電視網排除，此事在烏克蘭引發討論，包括執政當局是否藉戰時戒嚴之便、行政治清算和言論控制之實。

推動媒體發展的國際非政府組織Internews烏克蘭分支董事長克福特（Kostiantyn Kvurt）日前示警，烏克蘭官方的相關作為恐被敵人利用，以「踐踏言論自由」等理由，宣稱烏克蘭不配加入歐盟。（編輯：黃自強/陳惠珍）1111031