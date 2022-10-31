歐洲議會代表團11月1日訪台 部分成員曾遭北京制裁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日綜合外電報導）在中共20大落幕後地緣政治不確定性再度浮現的狀況下，8名歐洲議會議員預定明天抵達台灣訪問，代表團中的2名議員去年就曾經受到北京制裁。

美國政治新聞網站Politico歐洲版（POLITICO Europe）報導，歐洲議會代表團這次訪台將會見總統蔡英文，並聚焦於貿易、投資和技術領域的交流。

在代表團成員中，歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）以及荷蘭議員史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma），早在去年初就因支持新疆人權議題被列入北京的制裁名單。

包瑞翰告訴Politico：「這將是一趟有非常實際目標的訪問。我們從台灣回來之後，將更清楚了解雙方的立法機構需要做些什麼。在我們實現目標之前，我們將持續不懈地努力。」

此外，代表團成員還包括德國、捷克、英國、比利時和科索沃等國議員。

今年8月初，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧北京警告訪問台灣後，北京隨即在台灣周邊進行大規模軍演；近月來歐洲對台海局勢的擔憂也明顯增加。

由於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的戰爭仍無終止跡象，中國與俄羅斯的戰略合作也加深了歐洲的懷疑態度。

中國國家主席習近平在近日甫落幕的20大上重申，北京將在必要時以武力統一台灣。

歐盟外交政策機構歐盟對外事務部（European External Action Service）近期發布一份內部文件，呼籲成員國針對北京展開「降溫和規勸」行動，以避免中國對台發動軍事入侵。

報導還稱，歐盟的部分擔憂源自在供應給歐洲企業和製造商的最先進微晶片中，台灣供應量佔比高達近90%。（譯者：施施/核稿：林治平）1111031