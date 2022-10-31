歐洲議會代表團11/1訪台 晉見蔡總統深化歐台合作

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（中央社記者黃雅詩台北31日電）「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）主席包瑞翰明天率團訪台。外交部表示，訪團將晉見總統蔡英文、會晤行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等，並探討深化台歐在經貿投資、高科技產業、供應鏈安全等領域的合作。

外交部發布新聞稿指出，「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）共同主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）率5名共同主席、2名成員及秘書處職員等12人，明天至11月4日來台訪問，外交部表示誠摯歡迎。

外交部指出，IPAC是由全球五大洲各國國會及歐洲議會成員共同倡議，在2020年6月所組成的民主聯盟，此次是IPAC首度組團正式訪台。

外交部表示，中國在8月以美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，對台發動侵略性的聯合軍演威脅後，IPAC於9月在美國華府舉行大會，發表共同聲明予以強烈譴責，並宣示將致力推動國會議員訪台，力抗中國政治及軍事脅迫。

外交部指出，這是繼法、德國會訪團及歐洲議會副議長訪團後，另一歐洲重要跨國訪團以實際行動展現對台灣的堅定支持，外交部對此表示感謝。

來訪的8位議員來自德國、比利時、捷克、荷蘭、科索沃、英國及烏克蘭。

外交部表示，團長包瑞翰是歐洲議會對中國關係代表團團長，范荷芙（Els Van Hoof）是比國眾議院外委會主席，克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）是烏國「歐盟－烏克蘭國會關係委員會」主席、亦是友台小組創始成員，科索沃籍共同主席霍蒂（Avdullah Hoti）更曾擔任總理，顯見訪團的重要性及代表性。

訪賓此行將晉見蔡總統、拜會蘇貞昌，接受吳釗燮款宴。包瑞翰另將率團參訪立法院，拜會游錫堃及與立委交流。

訪賓也將拜會陸委會、經濟部，與歐洲經貿辦事處（EETO）、歐洲在台商務協會（ECCT）及相關工商協會舉行經貿圓桌會議，探討深化台歐在經貿投資、高科技產業、供應鏈安全等領域的合作。

IPAC是由歐、美、澳、加、印度、日本等29國跨黨派國會議員所組成，宗旨為促進理念相近的各國議員合作，透過立法要求中國遵守國際規範、全球安全及普世人權，深具國際影響力。

包瑞翰及荷蘭籍共同主席史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）因關注新疆人權問題，去年遭中國政府制裁。IPAC除多次聲援台灣加入國際組織，也力挺被中國列入制裁清單的吳釗燮，邀請吳釗燮以視訊方式參加首次IPAC年會，並於會中呼籲國際民主陣營團結捍衛自由民主。（編輯：林克倫）1111031