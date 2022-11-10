歐洲議會首見台灣蘭花展 蘊含產業突圍巧思

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由駐歐盟代表處與歐洲議會議員史蒂芬尼茲（Ivan Stefanec）共同主辦的台灣蘭花展9日在歐洲議會大樓內舉行開幕式，駐歐盟兼駐比利時代表陳立國向歐洲議會成員介紹台灣蘭花特色。中央社記者田習如布魯塞爾攝 111年11月10日

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（中央社記者田習如布魯塞爾9日專電）600多株台灣蘭花首度在歐洲議會內展出，趁著議會全體大會期間讓歐盟多國議員、助理、訪賓及國際媒體驚豔不已。透過特意挑選的展出品種，也為台灣蘭花產業在荷蘭主導的歐洲花市打開一條新路。

由駐歐盟代表處與歐洲議會議員史蒂芬尼茲（Ivan Stefanec）共同主辦的台灣蘭花展在9日舉行開幕式，歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）出席致詞。這兩天正好是歐洲議會最熱鬧的全體大會，飽滿盛開的台灣品種蝴蝶蘭、文心蘭、嘉德麗雅蘭吸引許多人駐足，紛紛舉起手機或iPad拍照，讚嘆聲此起彼落。

歐洲議會議員每年有2次額度可在議會大樓內舉辦展覽活動，斯洛伐克籍的史蒂芬尼茲說樂意與台灣分享機會，因為「台灣常在我心」。他的兒子與台灣媳婦長住台灣，他本人也經常訪台。

史蒂芬尼茲指出，愈來愈多歐洲人對台灣感興趣，「我們不想讓台灣變成亞洲的烏克蘭，必須保護我們的價值和盟友，因此透過這次展覽呈現不只台灣花卉的美麗，還有台灣人的美麗」。他說藉由文化交流強化台歐關係，「特別在此時此刻，這點非常重要」。

上任剛滿月的駐歐盟兼駐比利時代表陳立國對於多達5、60位議員到場感到非常開心。他表示，這次將台灣蘭花帶來歐洲議會，除了展現台灣在半導體和供應鏈韌性之外的軟實力，另一層用意也是為了感謝歐洲議會對台灣的支持。過去2年歐洲議會通過了20多個對台灣友好的決議案、報告案，支持台灣與歐盟簽署雙邊貿易協定、投資協定和供應鏈韌性協定，還有一個接一個的訪問團，「歐洲議會對我們的善意非常多」。

負責策展布置的台灣蘭花產銷發展協會特別在設計時納入市場策略，因為歐洲花市長期由荷蘭稱霸，蘭協秘書長曾俊弼指出，荷蘭的蘭花較小朵，透過自動化栽種也不若台灣講究花型，因此這次展覽特別選出台灣更勝一籌的大花型品系，讓歐洲人留下深刻印象。

曾俊弼說全世界的蘭花每2個品種就有1個來自台灣，每3棵蘭花就有1棵是台灣品種，不過目前台灣的海外市場主要在美國，「歐洲是花卉市場消費習性、未來需求的重要指標，藉由參展建立交流管道，也有機會獲得更多產業資訊，幫助台灣花卉產業謀劃未來」。

這次展覽特別把對台灣有承先啟後意義的兩株蘭花帶來歐盟，一是1897年在蘭嶼發現的原生種「台灣阿嬤」（amabilis），所有台灣品種的改良衍生都從它而來；二是全球各種蘭花裡市占超過50%、最受歡迎的V3大白花，顯示開拓歐洲市場的企圖心。

展場另一巧思是有100多株蘭花直接裝盆，可在展期結束後贈送友台議員，以目前歐洲氣候，開花期還有3個月，讓台灣蘭花的魅力在國際舞台持續更久。（編輯：馮昭）1111110