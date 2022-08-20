台電協助蘭嶼蘭花保種 低放貯存場成為復育基地

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台電聯手全球最大熱帶植物保種中心「辜嚴倬雲植物保種中心」復育蘭花，將蘭嶼低放貯存場打造為蘭花復育基地。圖為紅花石斛，於2007年在東京蘭展贏得冠軍後，在蘭嶼山林幾乎不見蹤影，是這次計畫的重點復育品種。（台電提供）中央社記者張璦傳真 111年8月20日

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（中央社記者張璦台北20日電）蘭嶼蘭花被大量採摘，超過一半品種面臨滅絕風險，台電聯手辜嚴倬雲植物保種中心，將蘭嶼低放貯存場打造為蘭花復育基地，耗時4年成功復育將近1萬株蘭花種苗，並已將逾3000株交由在地鄉親認養，讓蘭花「回娘家」。

台電發布新聞稿指出，台灣蘭花聞名國際，紅花石斛品種更曾獲東京蘭展國際冠軍認證，而台東蘭嶼也因蘭花之島而得名，面積僅50平方公里，就有1050種植物，其中多達65種是蘭花；但盛名之下，蘭嶼蘭花被大量採摘，超過一半品種面臨滅絕風險。

台電今天在蘭嶼蘭恩文教基金會舉辦「2022年環境生態復育－蘭嶼蘭花回娘家」活動，由台電副總經理簡福添將蘭花遞給蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧，象徵台電將復育蘭花送回娘家蘭嶼。

簡福添表示，台電蘭嶼電廠今年適逢40週年，除持續努力提供在地民眾穩定用電，也期待藉由蘭花復育活動為地方盡一份力，一起努力重現蘭花之島。

台電指出，2017年，辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維到蘭嶼採集種苗，因台電協助行程交通安排偶然成合作契機，2018年正式與保種中心合作開啟「蘭嶼特產4種稀有蘭花繁殖復育計畫」，展開迄今4年復育工作。

保種中心負責復育計畫的資深蒐藏經理陳俊銘說，復育蘭花除了保存之外，更重要的是要讓這些原生稀有植物能夠回到家鄉並再次繁盛。

保種中心與台電合作，選定急速減少、甚至瀕危的4種蘭花，即紅花石斛、蘭嶼白芨、管唇蘭、雅美萬代進行復育，深入天池等森林步道、懸崖峭壁，採集原生蘭花的種子，在溫室內授粉、繁殖，將花苗馴化後，將種苗運至蘭嶼低放貯存場繼續繁殖並提供認養，同時也將成功引種的紅花石斛與蘭嶼白芨製作成標本，收藏於國立自然科學博物館標本庫中。

陳俊銘表示，本次復育計畫的關鍵是將蘭花種苗送回蘭嶼，讓在地居民能夠透過認養，將原生蘭花種回蘭嶼土地。由於台電深耕蘭嶼多年，除了提供復育基地外，更擔任保種中心與蘭嶼當地的橋樑，接洽蘭嶼的機關、團體、鄉親，建立後續接手蘭花認養的機制。

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台電指出，台電蘭嶼低放貯存場是台灣唯一的專門核廢料貯存場，存放來自核能電廠及全國醫學、農業、工業、學術研究等各界的低放射性廢棄物。

在這次蘭花回娘家復育計畫中，蘭嶼低放貯存場化身復育基地，利用場內空間打造約40坪復育溫室，架設遮光網、育苗架，並設置排風、灑水系統，在細心照料下，讓瀕危的4種蘭花有穩定生長環境，同時經由溫室調整設定，可漸漸熟悉蘭嶼自然氣候環境，4年計畫至今，已有超過3000株蘭花種苗回到蘭嶼「娘家」。（編輯：郭無患）1110820