駐布里斯本處長：推動台灣農產外銷反制中國打壓

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台農發公司董事長洪忠修（右）由台灣專程前來布里斯本主持「台灣花卉食品跨界行銷展」開幕儀式。駐布里斯本辦事處處長陶令文（左）在活動中致詞表示，隨著中國惡意打壓台灣農產品進口，更加凸顯出台農發公司的重要性。（駐布里斯本台北經文處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 111年10月28日

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（中央社記者丘德真雪梨28日專電）「台灣花卉食品跨界行銷展」昨天在澳洲布里斯本開幕，駐布里斯本辦事處處長陶令文致詞說，隨著中國惡意打壓台灣農產品進口，更凸顯台農發公司推動台灣水果外銷的重要性。

台農發公司輔導布里斯本台商天府國際、福爾摩沙蘭花園以及昆士蘭台灣商會，昨天在澳洲昆士蘭首府布里斯本（Brisbane）舉辦「台灣花卉食品跨界行銷展」。台農發公司董事長洪忠修主持開幕儀式。

陶令文致詞時也舉例指出，2021年初發生中國禁止台灣鳳梨進口，但布里斯本台商毅然挺身而出，配合台農發公司率先推動金鑽鳳梨進口澳洲。

陶令文還提到，駐處也採購數箱金鑽鳳梨贈送澳洲政要，讓澳洲友人品嚐自由鳳梨之美味。

昆士蘭州農業廳長佛納（Mark Furner）也發布書面賀詞，說明台灣與昆土蘭州的關係是建立在貿易、投資、教育、文化及人民間的聯繫；昆州政府期待未來繼續與陶令文及本地台灣社群攜手發展彼此情誼。（編輯：黃自強）1111028