歐洲議會議員：4個歐盟國家非法使用間諜軟體

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（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）歐洲議會今天提交的報告草案顯示，至少有4個歐盟國家「非法」使用間諜軟體從事監控活動，包括希臘、西班牙、波蘭與匈牙利。

法新社報導，率領撰寫報告的荷蘭歐洲議會議員英特薇（Sophie in 't Veld）在記者會上說：「歐洲聯盟（EU）成員國濫用間諜軟體，對整個歐洲大陸的民主構成嚴峻威脅。」

英特薇說，在民主政體之中，監控民眾應屬例外而非常規舉措。

英特薇說：「不應為了政治目的…或是為了戀棧權位、操縱選舉或是為了掩蓋貪汙而濫用間諜軟體。」

她又說，國家政府應「為公民、大眾以及非法遭鎖定為對象的民眾負責」。

愈來愈多證據顯示，包括歐盟成員在內的多個國家暗地利用民眾手機內安裝的間諜軟體來監控他們通訊內容，使得這個議題在歐洲議會受到極大重視。

外界大多聚焦飛馬（Pegasus）監控軟體計畫。這個軟體由以色列公司NSO集團（NSO Group）開發，出售給全球多個政府。

去年多國記者參與的調查發現，飛馬軟體被用來對付人權運動人士、政治人物與記者等。

但其他間諜軟體也涉入其中。

在歐洲，希臘政府遭控試圖透過一款名為「掠奪者」（Predator）的軟體來監控反對黨領袖。

此案導致希臘情報首長與總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）一名親密幕僚被迫辭職。希臘記者在認定他們遭間諜軟體鎖定後，也採取法律行動。

另外在西班牙，當地情報首長因為涉及政府駭入政治人物與加泰隆尼亞分離主義領袖手機的醜聞，於今年5月遭到革職。

英特薇表示，在波蘭與匈牙利，這兩個由民粹政府統治、政策與布魯塞爾法治觀點分歧的歐盟國家，「間諜軟體是整體制度的一環，設計用來控制、甚至是打壓公民」。

她也指出，有跡象顯示賽普勒斯在使用間諜軟體，因此需要更嚴密的監督。她稱賽普勒斯「是間諜軟體的出口中心」。

她也批評各國政府未充分配合歐洲議會的調查。

英特薇呼籲歐盟暫停銷售、收購、轉移與使用間諜軟體。她說，唯有在公認國安基礎建立妥當、檢查措施到位情況下，禁令方能以個案審查的方式解除。

歐洲議會這份間諜軟體報告要等到定稿之後，才能付諸表決，預料最快應該也要等到明年3月。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1111109