農委會推5項智能研發 助文心蘭花農收益多8成

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）切花外銷之冠的文心蘭產業可再升級，台中區農改場今天發布文心蘭智能省工循環一貫化作業的5項研發成果，只要導入產業應用，可讓品質升1個等級、A級花增產5成、農民收益多8成。

農委會台中區農業改良場今天召開「文心蘭智能省工循環一貫化作業－5項研發、綜效倍增」記者會。

關於5項研發，台中區農改場場長李紅曦說，首先是「智能補光技術」，可確切掌握補光時數、天數，可讓切花的品質提升1個等級、3年生植株A級花產量提高5成，每枝切花增加新台幣10元收益，使得外銷日本切花售價每分地收益從25萬元增加至45萬元，收益多80%。

台中區農改場助理研究員詹庭筑舉例，文心蘭集中在5、6月及9、10月產出，後者若能因此技術延後在12月到隔年3月外銷日本，花價會更好。

而且電費節能成效突出，她指出，使用高壓鈉燈智能控制可節省45%能源，採用LED燈具更可提高至65%。

其次是「電動輔助搬運機械」，載重達500公斤，較人工省時10%，又能避免勞動傷害。再者是「摺箱機」，每分鐘可摺立3只紙箱，並自動貼上外箱數位化商品標籤，除可精簡1名人力，更可提升效率2倍以上。

第4項是「碎石介質分離處理機」，由於文心蘭栽培需汰換植株，每分地約汰舊8000株、重量約8公噸，而人工篩離碎石費工，也會有勞動傷害，機械處理效率可提高6倍以上，且精簡1名人力，每分地費用少1萬元。

最後一項研發是「文心蘭老株堆肥循環製作」，文心蘭盆栽除去碎石後的老株，細碎處理後添加微生物，可製成「循環栽培介質」及「介質塑型栽培塊」，適用於育苗栽培。而文心蘭老株的循環運用，利用率可達15%，價格較進口介質栽培塊便宜40%，每分地可節省3200元，並可替代進口品、減少碳排。

台中區農改場說明，文心蘭是國內最重要的外銷切花，栽培面積約250公頃，總產值約5億元，主要外銷日本，占日本進口量95%。

與會的農委會國際處處長林家榮說，文心蘭外銷最高額曾達一年6億元，現在約5億元，近年除強化品種研發及包裝場、冷鏈等作業，已拓銷歐美、澳洲等新興市場，有了新技術、新設備，可再提升競爭力。（編輯：張雅淨）1110926