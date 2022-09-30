歐洲議會演講 唐鳳：數位民主是因應疫情最有效解方

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數位部部長唐鳳（左）29日受邀以遠距方式在歐洲議會演講、分享台灣經驗。（圖取自數位部網頁moda.gov.tw）

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（中央社記者蘇思云台北30日電）數位部部長唐鳳29日受邀以遠距方式在歐洲議會演講、分享台灣經驗，唐鳳表示，疫情對民主制度帶來巨大壓力，面對為防疫而採取封城等影響人權措施的兩難，數位民主是因應挑戰最有效的解決方案。

數位發展部部長唐鳳受邀以遠距視訊在歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會（ING2）演講。唐鳳身穿有烏克蘭標誌的T恤，分享台灣運用數位工具防疫的經驗，以及從烏克蘭學習到面對假訊息危害時，保持順暢通訊的重要性。

數位部今天發布新聞稿，唐鳳昨天受邀以「台灣數位防疫政策」為題，在歐洲議會ING2發表主題演講，並接受議員們提問，全程約1小時。

唐鳳在演講中提及，疫情對民主制度帶來巨大壓力，面對為了防疫與公共衛生而採取封城等影響人權措施的兩難，數位民主是因應挑戰最有效的解決方案。

唐鳳指出，台灣善用公民科技社群的創新，例如1922簡訊實聯制，來兼顧民眾隱私與疫調的需求；而面對假訊息的危害，「真的假的」等公民查證協作社群，也同樣向世界展示出全民協力的可能性，信任公民並讓其參與決策過程，將可找出創新解決方案，這也是數位發展部的理念。

在問答階段，歐洲議會議員們對唐鳳身穿烏克蘭藍黃標誌的T恤感到高度興趣，並關切台灣從烏克蘭經驗中得到的啟示，與如何因應境外威脅等議題。

唐鳳回應，台灣從烏克蘭學習到的主要教訓就是，必須能夠像她現在這樣流暢地與全球視訊，因此維持網路暢通非常重要。當發生天災或戰爭等重大事件時，全世界都想知道第一手消息，如果沒辦法把正確的即時訊息、專業新聞報導傳達出去，就會有更多假訊息藉機流竄。

唐鳳指出，台灣一方面要持續維護海纜的暢通，一方面也要確保多元異質通訊方式。數位部已提出「通訊網路應變韌性」的前瞻計劃，要對非同步軌道衛星進行概念驗證（PoC），將在國內約700個點及3個國外站點，設置地面接收設備，驗證在視訊會議、網路電話、直播系統上的可用性。

歐洲議會（EP）因為注意到外國勢力近年有系統地干預歐盟民主進程，為加強因應外國干涉和假訊息等威脅，於2020年6月成立非常設性質的「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會（INGE）。INGE於2022年3月結束後，歐洲議會隨即成立新的特別委員會ING2，繼續辦理相關工作。（編輯：翟思嘉）1110930