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台灣4作品入圍SXSW正式單元 唐鳳受邀聊民主

2025/3/6 17:03（3/6 18:01 更新）
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2025美國西南偏南藝術節（SXSW）7日起將在美國德州奧斯汀市舉辦，今年共有4組台灣團隊作品入圍大會正式單元，其中河床劇場「開房間VR三部曲」入圍SXSW電影XR焦點單元。（河床劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年3月6日
2025美國西南偏南藝術節（SXSW）7日起將在美國德州奧斯汀市舉辦，今年共有4組台灣團隊作品入圍大會正式單元，其中河床劇場「開房間VR三部曲」入圍SXSW電影XR焦點單元。（河床劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年3月6日
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（中央社記者葉冠吟台北6日電）2025美國西南偏南藝術節（SXSW）7日起將於美國德州奧斯汀市舉辦，今年共有4組台灣團隊作品入圍大會正式單元，無任所大使唐鳳也受邀參與座談分享台灣民主化歷程。

西南偏南藝術節（SXSW）創立於1987年，上屆參與逾51萬人次，創造產值超過3億美元（約新台幣98億元），是集合互動科技、影視和音樂產業於一身的大型國際型展會。

文化部今天透過新聞稿指出，今年台灣也不缺席，入圍SXSW正式單元作品包括藝術家張碩尹工作室與英國共製作品Proof As If Proof Were Needed入圍SXSW電影XR競賽單元。

而綺影映畫與美日合製VR紀錄片「住所不明：福島今」及河床劇場「開房間VR三部曲」雙雙入圍SXSW電影XR焦點單元、國立陽明交通大學應用藝術研究所許峻誠教授研究室的「未來布袋戲劇場-沉浸式即時操偶系統」則入圍SXSW創新大獎「學生創新」項目。

文化部影視及流行音樂產業局主辦、群青娛樂製作的Taiwan Beats Showcase也已成為官方每年推薦的重點節目，本屆將帶領TRASH、鄭宜農、壞特?te、美秀集團、陳嫺靜、Andr等6組台灣音樂人，推動Taiwan Beats影響力。

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文化內容策進院也以台灣館（Taiwan Pavilion）形式參展，於XR Expo展會中呈現多件文化內容作品，攜手電腦硬體大廠技嘉科技（GIGABYTE），向國際策展人、買家及發行商展示台灣在文化科技領域的發展潛力。

另外，台灣除了藝術作品入選外，現任無任所大使唐鳳亦受SXSW大會邀請，將以「權力歸於人民：促進公民參與的科技」為題參與座談，彰顯台灣民主化歷程與公民透過科技堅守民主價值的力量。（編輯：陳政偉）1140306

文化部影視局主辦的Taiwan Beats Showcase，將帶領多組台灣音樂人在2025美國西南偏南藝術節（SXSW）登場。（文化部影視局提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年3月6日
文化部影視局主辦的Taiwan Beats Showcase，將帶領多組台灣音樂人在2025美國西南偏南藝術節（SXSW）登場。（文化部影視局提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年3月6日
2025美國西南偏南藝術節（SXSW）7日起將在美國德州奧斯汀市舉辦，國立陽明交通大學應用藝術研究所教授許峻誠研究室的「未來布袋戲劇場－沉浸式即時操偶系統」入圍SXSW創新大獎「學生創新」項目。（許峻誠教授研究室提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年3月6日
2025美國西南偏南藝術節（SXSW）7日起將在美國德州奧斯汀市舉辦，國立陽明交通大學應用藝術研究所教授許峻誠研究室的「未來布袋戲劇場－沉浸式即時操偶系統」入圍SXSW創新大獎「學生創新」項目。（許峻誠教授研究室提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年3月6日
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