人權組織示警 瓜地馬拉貪腐勢力擬發動政變推翻總統

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市14日專電）人權觀察組織（Human Rights Watch，HRW）13日致函歐盟，呼籲延長並擴大制裁瓜地馬拉多位司法部門官員，因為他們涉及貪腐破壞民主法治，企圖罷免現任總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo），發動政變。

HRW致函歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），指控瓜地馬拉2名國會議員，1名檢察官以及4名法官等7人，和檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）出於政治動機以及不實證據，對阿雷巴洛的政府官員發動超過17次的調查，並至少11次要求最高法院，剝奪其總統豁免權，以便對他進行刑事調查。

HRW因此呼籲歐盟透過凍結資產與禁止旅行等方式，擴大制裁「破壞瓜地馬拉民主與法治的官員」，捍衛瓜地馬拉的民主法治體制。

HRW美洲部副主任帕皮耶（Juan Papier）13日接受瓜地馬拉媒體「聯合廣播電台」（Emisoras Unidas）專訪時，也對瓜國的政治情勢表達憂心並發出警告。他指出，有一股勢力企圖破壞民主、發動政變罷免總統，而主導這場行動的，就是曾試圖阻止阿雷巴洛就任總統的同一批勢力。

HRW過去就點名，波拉斯在阿雷巴洛從2023年8月當選後，就動用檢察體系以各種調查手段，企圖翻轉選舉結果。去年1月阿雷巴洛正式上任，也多次抨擊波拉斯企圖「策劃政變」，破壞瓜地馬拉民主法治和政權移交。

日前瓜地馬拉檢方更指控總統阿雷巴洛及其兄長，意圖將瓜國港口與機場控制權交給中國經營，並且發動調查，引起輿論譁然。總統府則反駁「不實指控，子虛烏有」，雙方的政治鬥爭也因此再度升溫。

而波拉斯除了被美國列入「貪腐和不民主人物」的黑名單外，歐盟也對其制裁，包括凍結波拉斯在歐盟境內的資產，並且禁止她進入歐盟成員國境內。

不過由於波拉斯是由前總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）所任命，保障任期直至2026年，因此HRW也要求國際社會採取更強硬積極的立場，呼籲歐盟持續監督將於2026年舉行的檢察總長、憲法法院和最高選舉法院成員的選舉，以維護瓜地馬拉的民主法治及人權。

此外，HRW也指控這些司法官員，對於瓜地馬拉的獨立記者，以及不同流合汙的反貪腐檢察官和法官，提出莫須有的刑事指控甚至關押。其中最著名的是以批評前總統賈麥岱政府，揭發當局貪腐的瓜地馬拉報紙創辦人暨記者薩莫拉（Jose Ruben Zamora）。

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薩莫拉被指控包括洗錢和妨害司法公正等5項罪名，在2022年7月被警方逮捕關押，但都沒正式判決，甚至現任總統阿雷巴洛和國際人權組織也出面聲援。就在薩莫拉一度被短暫釋放後，又被法官下令關押迄今近3年。

人權觀察組織總部設於美國紐約，以關注全球人權問題為宗旨，在世界各地均設有辦事處。成員專門調查並揭露侵犯人權和迫害民主自由的行為。（編輯：張芷瑄）1140515