屏檢偵辦罷免涉死亡連署 藍營縣黨部書記長請回

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏檢偵辦民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案第一階段提議人名冊涉死亡連署，今天約談11人到案說明，其中國民黨屏東縣黨部書記長蕭榮明訊後請回。他表示，無妄之災。

檢調今天上午同步搜索國民黨屏東縣黨部等8處，帶回伍麗華罷免案領銜人張芳碩等3名涉嫌人及蕭榮明等8名證人，今天中午陸續進行偵訊；屏東地檢署今天晚間表示，截至晚間10時止，張芳碩等3名涉嫌人由檢察官進行複訊中，而8名證人並未轉被告。案情持續釐清中，有確切訊息再對外說明。

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結束近10個小時偵訊後，蕭榮明在晚間10時許步出屏東地檢署大門。他面對媒體詢問時表示「無妄之災」，第一階段連署案黨部沒介入，其他案情不方便說明。

全案源起4月17日屏檢接獲伍麗華罷免提議案疑涉不法情資，經向中央選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對，並進行相關查證，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，今天同步搜索國民黨屏東縣黨部、涉嫌人住處等8處，約談3名涉嫌人及8名證人到案說明。（編輯：黃名璽）1140514