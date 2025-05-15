加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

屏檢偵辦罷免涉死亡連署 領銜人張芳碩聲押

2025/5/15 00:50（5/15 01:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏檢偵辦民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案第一階段提議人名冊涉死亡連署，14日約談11人到案說明。檢方表示，罷免案領銜人張芳碩聲押，另2名被告新台幣10萬元交保，其餘8人請回。（民眾提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月15日
屏檢偵辦民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案第一階段提議人名冊涉死亡連署，14日約談11人到案說明。檢方表示，罷免案領銜人張芳碩聲押，另2名被告新台幣10萬元交保，其餘8人請回。（民眾提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）屏檢偵辦民進黨山原立委伍麗華罷免案第一階段提議人名冊涉死亡連署，昨約談11人到案說明。罷免案領銜人張芳碩深夜聲押，另2名被告新台幣10萬元交保，其餘8人請回。

屏東地檢署14日約談犯罪嫌疑人3人、證人8人，合計11人到案說明，近午夜時表示，訊後認定張芳碩涉嫌刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞及羈押必要性，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏檢表示，高姓男子及連姓男子等2名被告，諭知10萬元交保、限制出境出海；其餘證人8人諭知請回。

檢調14日上午搜索國民黨屏東縣黨部等8處，帶回張芳碩等3名涉嫌人及國民黨屏東縣黨部書記長蕭榮明等8名證人。全案源起4月17日屏檢接獲伍麗華罷免提議案疑涉不法情資，經向中央選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對，並進行相關查證，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。（編輯：陳正健）1140515

#公職人員選舉罷免法
#伍麗華
#民進黨
#屏東地檢署
#屏檢
#國民黨
#連署
屏檢偵辦伍麗華罷免案第一階段提議人名冊涉死亡連署，被告高姓男子諭知新台幣10萬元交保、限制出境出海。（民眾提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月15日
屏檢偵辦伍麗華罷免案第一階段提議人名冊涉死亡連署，被告高姓男子諭知新台幣10萬元交保、限制出境出海。（民眾提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月15日
張芳碩
屏檢偵辦罷免涉死亡連署 藍營縣黨部書記長請回伍麗華罷免涉死亡連署 屏檢帶回藍書記長蕭榮明11人
伍麗華
查綠委伍麗華罷免案涉死亡連署 檢搜索國民黨屏東縣黨部媒體議價立法引美關稅報復 黃彥男：個人判斷有可能
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：