屏檢偵辦罷免涉死亡連署 領銜人張芳碩聲押

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（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）屏檢偵辦民進黨山原立委伍麗華罷免案第一階段提議人名冊涉死亡連署，昨約談11人到案說明。罷免案領銜人張芳碩深夜聲押，另2名被告新台幣10萬元交保，其餘8人請回。

屏東地檢署14日約談犯罪嫌疑人3人、證人8人，合計11人到案說明，近午夜時表示，訊後認定張芳碩涉嫌刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞及羈押必要性，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。

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屏檢表示，高姓男子及連姓男子等2名被告，諭知10萬元交保、限制出境出海；其餘證人8人諭知請回。

檢調14日上午搜索國民黨屏東縣黨部等8處，帶回張芳碩等3名涉嫌人及國民黨屏東縣黨部書記長蕭榮明等8名證人。全案源起4月17日屏檢接獲伍麗華罷免提議案疑涉不法情資，經向中央選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對，並進行相關查證，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。（編輯：陳正健）1140515