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早安世界》陳大天陳零九等藝人涉躲兵役 內政部：除役仍有刑責
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早安世界》陳大天陳零九等藝人涉躲兵役 內政部：除役仍有刑責

2025/5/15 07:25（5/15 08:14 更新）
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藝人陳大天（左）等人涉逃避兵役案，內政部表示，如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分並補服兵役。中央社記者王騰毅攝 114年5月14日
藝人陳大天（左）等人涉逃避兵役案，內政部表示，如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分並補服兵役。中央社記者王騰毅攝 114年5月14日
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陳大天陳零九等藝人涉躲兵役 內政部：除役仍有刑責

檢警偵辦藝人王大陸涉逃避兵役案，循線發現還有其他共犯委託此集團，並取得不實醫療診斷證明書。檢警14日擴大搜索，已帶回陳大天、阿虎、李銓、舞台劇演員黃博石、模特兒陳信維、前男團SpeXial成員Teddy，陸續移送新北檢複訊，陳零九則於下午拘提到案。陳大天下午以25萬元交保，並鞠躬致歉行為不當，陳零九也於傍晚以30萬元交保。內政部說，如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分，依最新體檢結果重新判定體位，並補服兵役。（看完整報導

花蓮「查水表」案 民政處長明良臻等3官員涉違反個資法起訴

花蓮縣府民政處長明良臻涉要求戶政人員登門查對資料，引發「查水表」爭議，3月底遭羈押禁見。花檢13日依法提起公訴，並指出明良臻、民政處副處長兼花蓮縣選委會總幹事吳俊毅、戶政事務所主任鍾威霆等3官員擅自利用職務權力，違法利用個人資料，已侵害罷免案提議人資訊自主權。花院晚間裁處明良臻新台幣50萬元交保，限制住居及限制出境、出海8個月，並以電子設備監控行蹤。（看完整報導

國造無人機查有中國晶片 顧立雄：採全機非紅嚴管量產

有媒體報導，勁蜂一型攻擊無人機、銳鳶二型無人機內通訊模組使用中國元件，引起國安疑慮。朝野立委14日質詢國造無人機使用中製網路晶片案，國防部長顧立雄指出，無人機應「全機非紅」，包括產地、品牌、內部元件都不可以用中國製。他說，上述兩案都是在驗收階段主動發現，且仍屬原型機，開始量產時會更嚴格管控。（看完整報導

臺灣漫遊錄獲美國亞洲協會翻譯文學獎 楊双子盼讓國際看見台灣

「臺灣漫遊錄」繼去年獲得美國國家圖書獎後，14日再獲美國「亞洲協會」首度設立的翻譯類文學獎。楊双子表示，得獎對她而言意義重大，因這本書是她「台灣書寫計畫」一部分，也是她歷經雙胞胎妹妹離世與兩次學運的刺激之後，認真爬梳台灣歷史及百年前台灣女性處境之後寫成的作品，感觸特別深刻。金翎受訪時說，「臺灣漫遊錄」直視帝國、殖民、性別歧視、種族歧視等「沉重」又「壓迫」的主題，但楊双子用食物、浪漫、幽默來表達複雜和殘忍的歷史。（看完整報導

賴清德：核三廠2號機不可能直接延役或立刻重啟

兼任民進黨主席的總統賴清德14日說，立法院通過「核管法」修法，核電機組使用年限，可從40年延長到60年，但是，就算依照新通過的「核管法」規定，核三廠2號機也不可能在未經實質審核下，「直接延役」甚或「立刻重啟」。任何政策變更都須滿足「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」3重要前提。（看完整報導

美國敘利亞領袖睽違25年會面 川普解除所有制裁

美國總統川普13日展開波斯灣國家之行，無預警宣布美國將解除對敘利亞的長期制裁，並在隨後與敘利亞臨時總統夏拉會面，成為25年來首位與敘利亞領導人會面的美國總統。此舉代表美國政策一大轉變。美國1979年宣布將敘利亞列為恐怖主義資助國，2004年實施制裁，並在敘利亞2011年爆發內戰後祭出進一步制裁。（看完整報導

曾揚言買下台積電 前中國紫光董事長趙偉國被判死緩

曾揚言買下台積電、合併聯發科的中國紫光集團前董事長趙偉國，因被控造成「國家直接經濟損失」達人民幣8.9億餘元（約新台幣37億元）及非法占有國有資產4.7億餘元（約新台幣20億元），14日被依貪污等罪判處死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。所謂「死緩」是中國特有的刑罰，被判死緩者在緩刑期間需監禁，期間若無故意犯罪，則一般會免於一死，改服無期徒刑。（看完整報導

世界最窮總統穆西卡辭世 簡樸信念重塑烏拉圭民主格局

烏拉圭前總統穆西卡於當地時間5月13日辭世，享壽89歲。穆西卡2009年以74歲高齡當選烏拉圭總統，於2010至2015年間任職。當上總統後，他不僅推動經濟改革，更以身作則，捐出九成總統薪資，將官邸用於社會慈善，自住在農場小屋，因而被譽為「世界最窮總統」，深刻影響烏拉圭民主進展。（看完整報導

金曲獎入圍亮點一次看 蔡健雅拚第5座歌后 落日飛車專輯7項大贏家

第36屆金曲獎14日公布入圍名單最佳華語男歌手由柏霖PoLin、蕭煌奇、林家謙、呂士軒、李榮浩等人競逐；生涯4度獲得金曲歌后的蔡健雅，是金曲最佳華語女歌手獲獎紀錄保持人，今年她再次入圍，挑戰將紀錄繼續向上推進，將與戴佩妮、陳忻玥、Karencici、魏如萱等人一同角逐。而落日飛車&HYUKOH的專輯「AAA」入圍7項，是最大贏家。（看完整報導

中職備戰WBC 邀陳偉殷郭泓志林威助加入情蒐團隊

中華職棒14日宣布，明年世界棒球經典賽已開始統籌情蒐團隊與後勤團隊，並由會長蔡其昌邀請過去旅外經驗豐富的球員陳偉殷、郭泓志與富邦悍將副領隊林威助等3人加入團隊。陳偉殷、郭泓志將協助觀察旅美選手狀態；林威助則將協助掌握旅日選手動態。（看完整報導

開箱老照片》「智慧的燈」作家華嚴

作家華嚴本名嚴停雲，是清末民初思想家嚴復的孫女，筆名取自佛教經典「華嚴經」。民國50年，華嚴出版首部小說「智慧的燈」，開啟40餘年創作生涯，共完成22部小說及多篇散文，並獲中國文藝協會榮譽文藝獎章、國家文藝小說創作獎肯定。1970年5月15日，華嚴應亞太理事會邀請至澳洲訪問9週後，返抵台灣。（看完整報導

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