早安世界》運動部9/9國民體育日掛牌 部徽源自陳傑憲Team Taiwan手勢

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運動部9月9日國民體育日掛牌 部徽源自陳傑憲Team Taiwan手勢

行政院15日公布即將成立的運動部部徽，並宣布運動部將在9月9日「國民體育日」掛牌。部徽設計的發想來自「台灣隊長」陳傑憲在12強冠軍賽擊出致勝的3分全壘打後跑壘時，在胸前比出的手勢，搭配代表聖火的橘色以及動能的黃色。教育部體育署長鄭世忠說明，運動部將以「運動壯大台灣」為願景，提出1個新造、2個翻轉、3個推進為施政主軸。（看完整報導）

台劇「零日攻擊」丹麥民主高峰會首映 全場觀眾起立致敬

受哥本哈根民主高峰會邀請，台劇「零日攻擊」第1集13日於丹麥首映，播映完畢後，以高峰會來自各國的與會人士為主的觀眾全體起立鼓掌，並且給予許多正面回饋。編劇鄭心媚告訴觀眾，她的外國朋友都問她，台灣是世界上最危險的地方，難道台灣人都不擔心嗎？這讓她想要創作「零日攻擊」。她想要讓世界看見，台灣不是中國，台灣有民主自由，台灣人有選擇。（看完整報導）

蔡英文英國國會演說 憶求學時光、籲台英民主團結

前總統蔡英文15日正式展開英國訪問行程，擬與英國國會下議院議長霍伊爾會晤並應邀在國會宴會廳向英國國會上、下議院友台議員發表演說。她從個人在英國倫敦政經學院（LSE）的求學經歷切入，延伸至台灣與英國長年的合作及交流，並呼籲值此充滿變動、反民主勢力威脅日增的時代，台英更應團結守護自由民主。蔡英文16日將前往劍橋，在劍橋大學發表演講，並與台灣旅英產業及學術界專業人士互動。（看完整報導）

哪裡可吹冷氣？抗高溫地圖7月登場 彭啓明：高溫假不易推動

環境部長彭啓明表示，7月將示範高溫防護地圖，明年依警示開放避暑設施，告訴民眾到何處吹冷氣、躲高溫。至於高溫假，他認為不易推動，因台灣夏季高溫集中在下午1時到3時，不像有些內陸型國家會有整天高溫。（看完整報導）

政院力拚智慧機器人產業 解決勞動力短缺、高齡照護需求

為解決勞動力短缺、高齡照護需求、建立台灣自主智慧型機器人產業鏈，將台灣打造成智慧之島，行政院會通過「智慧機器人產業推動方案」，鎖定智慧醫療、旅宿餐飲業應用場域，主力拚培育具系統開發能力的機器人新創公司，5年內將專業用服務型機器人產值由新台幣40億元擴大至500億元。（看完整報導）

台積電技術論壇：實體AI是趨勢 2030年機器人市場達350億美元

台積電台灣技術論壇登場，亞太業務處長萬睿洋表示，實體AI是下一波發展趨勢，如AI人形機器人和自動駕駛汽車，預期2030年全球AI機器人市場將突破350億美元規模，2030年每10輛汽車中就有1輛是自動駕駛。台積電今年持續在海內外擴產，今年全球預計新建9座廠，並透露台中的晶圓25廠年底興建，2028年生產比2奈米更先進製程技術。（看完整報導）

世壯運賽場禁帶國旗 蔣萬安：印有「台灣」標語旗幟不受限

對於2025雙北世壯運旗幟攜帶規定，依據觀賽規約，服飾、旗幟或標語不得攜帶涉及政治與選舉活動意涵、種族歧視、宗教等議題，台北市議員苗博雅詢問中華民國國旗及五星旗能否帶入賽場，市長蔣萬安表示，任何國旗都不能，寫「台灣」的旗幟則不限制，彩虹旗也不會限制。針對中國參賽人員，陸委會副主委梁文傑表示，同意371名陸籍選手來台參賽，有2人被以「意圖滋擾」駁回來台申請。（看完整報導）

藝人涉躲兵役 內政部：體位區分標準將全面修正

藝人王大陸、陳零九、陳大天、威廉等人涉躲兵役案，引發關注。內政部役政司長沈哲芳說，已請主管機關國防部軍醫局對體位區分標準作全面修正，共193個項目會逐項討論，也會與國防部、各醫學學會制定更完整SOP，讓兵役體檢、複檢作業過程更嚴謹公平。（看完整報導）

防堵詐騙 郵政金融卡5月28日起提款限額10萬元

為防堵詐騙，中華郵政公告自5月28日起，郵政金融卡提款每日限額從15萬元調降至10萬元，使詐騙集團車手不易提現；自7月19日起，郵政金融卡約定轉入帳號生效日，由申辦日生效調整為申辦日後2日生效。如果民眾是15日用金融卡轉帳至約定帳戶，會在17日入帳，讓民眾當意識到被詐騙時，還有時間可以攔阻。（看完整報導）

北市男子虐殺5貓 一審判刑共計9年2月

趙姓男子涉嫌虐殺5貓，北院15日依5個動保法的以虐待及傷害方式宰殺動物罪，各判刑1年9月至1年11月不等，宣告刑計9年2月。台北地方法院提供的判決摘要指出，趙男犯行對社會治安造成巨大震撼，無法從中、輕度刑度論處，形同宣示已難以想像有比本案更駭人的虐待動物犯行。（看完整報導）

開箱老照片》高俊明牧師「藏匿施明德」受審

民國68年12月10日爆發美麗島事件，總指揮施明德在逃亡26天後遭捕，期間協助施明德的高俊明被控協助庇護施明德，於警備總部軍事法庭受審，辯護律師之一為張俊雄。高俊明時任台灣基督長老教會總幹事，且因牧師身分引起梵蒂岡關注，教宗若望保祿二世曾派駐台特使探監。（看完整報導）

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