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早安世界》剴剴案保母姊妹遭判無期、18年徒刑 國民法官：以虐取樂惡性重大

2025/5/14 07:55
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台北地方法院審理「剴剴」遭虐死案，認為劉姓姊妹以虐取樂，惡性重大，13日依成年人故意對兒童犯下妨害自由而凌虐致死等罪，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。圖為北院外民眾高舉聲援男童剴剴的看板。中央社記者吳家昇攝 114年5月13日
台北地方法院審理「剴剴」遭虐死案，認為劉姓姊妹以虐取樂，惡性重大，13日依成年人故意對兒童犯下妨害自由而凌虐致死等罪，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。圖為北院外民眾高舉聲援男童剴剴的看板。中央社記者吳家昇攝 114年5月13日
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剴剴案保母姊妹遭判無期、18年徒刑 國民法官：以虐取樂惡性重大

劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，台北地院國民法官法庭審理，認為劉姓姊妹以虐取樂，惡性重大，對無反抗能力的剴剴長期施暴、凌虐、妨害行動自由，導致無辜的剴剴生前遭受身體疼痛及饑餓、罹患憂鬱症，終致死亡而造成無可挽救的結果，也讓家屬承受永遠無法彌補的傷痛，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，可上訴。兒福聯盟對未即時阻止悲劇發生表示歉意，並強調內部3大精進作為、徹底檢討。發起終結兒虐遊行的「剴剴網路媽媽群」說，案件喚醒了更多人對兒童安全的關注，相信唯有從社政、司法等體制面徹底檢討、改革，才能真正杜絕下一個悲劇，「剴剴的生命不該被遺忘，這場行動也不會停下來」。（看完整報導

核管法修法三讀 核電機組得延長運轉年限、最長20年

核三廠2號機運轉執照5月17日到期後，台灣將正式邁入非核家園，不過，國民黨、民眾黨主張重啟核電及核電延役，立法院會三讀修正通過核子反應器設施管制法第6條，核電機組運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定之期限內申請換發執照；換發之運轉執照，其有效時間自執照生效日起算，最長為20年。對此民進黨立委抨擊在野黨罔顧國安、核安風險，民眾黨立委反擊，指責民進黨造謠、擺爛，未來電價上漲、國安問題，民進黨負全責。（看完整報導

川普評美中談判突然提統一？美國務院：對台政策不變

美國總統川普說，中國同意全面開放，對兩國都是好事，「對統一（unification）與和平也非常有利」。美國國務院就此指出，美國對台政策不變，川普的發言明顯是針對美中貿易關係。總統府發言人郭雅慧也表示，「就我方理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題」，面對整體國際經貿變局，會以確保國家利益和經濟穩定發展為前提，持續掌握情勢、穩健應對挑戰，請國人放心。（看完整報導

賴總統日經專訪凸顯3意義 籲民主陣營團結嚇阻威權

總統賴清德就職將滿1年，他接受日經亞洲（Nikkei Asia）專訪，報導13日出刊。涉外人士說，不只是頭版頭條新聞，還橫跨內頁兩個全版，共11篇報導，可見受重視。選在此時接受日媒專訪凸顯三大意義，其中包括，深化台日雙邊關係、緊扣民主陣營共同合作嚇阻單邊行為論述，凸顯民主陣營敘事，並強調無論民主或經濟價值，台灣都能貢獻良善力量。（看完整報導

辜仲諒涉中信銀澄清湖大樓購地案 北院判刑7年8月

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地案，在民國94年間指示中信銀向清美國際公司購買澄清湖大樓，價值新台幣8.5億元卻以9.5億元購得，價差達1億元。台北地方法院判處辜仲諒有期徒刑7年8月。對此中信金聲明表示，此案相關員工並未違背職務也未獲得任何利益、公司更未受有損害，法院容有誤會，「公司支持同仁繼續循司法救濟途徑，以證明清白」。（看完整報導

屏縣府5年前贈秘魯防疫箱 牽起與新教宗奇妙緣分

屏東縣政府5年前捐贈2000個防疫箱，飄洋過海到秘魯，醫師賴賢勇在社群平台提到，當時接受捐贈的神職人員，就是天主教新教宗良十四世，「這件美事，是（時任）屏東縣縣長潘孟安成就的善舉」。屏東縣長周春米說，見證屏東與教宗奇妙緣分。（看完整報導

NONO被訴性侵猥褻7罪 一審僅1罪成立判2年6月

藝人NONO（陳宣裕）被控分別對6名女子共犯下7次性侵、猥褻等罪，士院審理後認定NONO僅犯1次強制性交未遂罪，被害人親友經傳喚到庭，均證稱曾聽聞被害人講述事發過程，且能感受到被害人於案發後的情緒與往常有所不同，合議庭據此認定其指述內容為真實。13日判處2年6月徒刑；其餘6件罪證不足，判決無罪，可上訴。（看完整報導

COVID-19疫情升溫上週近萬人就診 11個月大男嬰哮吼重症進加護

國內COVID-19疫情已連續5週上升，衛福部疾管署表示，上升幅度比去年快，5月4日至10日門急診就診計9978人次，預計疫情高峰落在6月；新增重症個案中，有南部11個月大男嬰發生哮吼重症入住加護，治療後症狀改善已經出院，住院期間約1週。（看完整報導

氣候暖化偷走睡眠 科學家提醒：老是開冷氣 身體永遠無法適應

氣候變遷和都市化引發氣溫不斷升高，威脅到人類睡眠，繼而影響健康、表現和幸福感。研究指出，在21世紀頭20年間，人類每年平均比先前少了44小時睡眠，認為與不斷升高的氣溫有關。科學家說，人類必須學習如何適應，建議睡前沖冷水澡、少喝點酒或咖啡，但「如果我們老是開冷氣睡覺，就永遠適應不了」，在一天最熱的時候小睡，也能減輕睡眠不足的影響。（看完整報導

唐獎得主珍古德6月來台 睽違7年唯一公開演講

唐獎基金會表示，唐獎永續發展獎得主珍古德將於6月8日在台演講「透過行動點燃希望」，這是珍古德睽違7年來台的唯一公開演講；唐獎生技醫藥獎得主霍斯特將參與7月亞洲生技大會的「唐獎講座」。（看完整報導

開箱老照片》台獨運動先驅廖文毅回台

廖文毅出身雲林西螺望族，二二八事件爆發時，他在上海呼籲當局查出真相，卻被指是事件主謀並遭通緝，從此便在海外展開台獨運動，因此被稱為台灣獨立運動先驅。民國54年廖文毅自東京返國，宣布解散「台灣獨立統一戰線」。（看完整報導

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