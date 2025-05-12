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紐時：印度空襲逼近巴基斯坦核武設施 迫使美國介入調停
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早安世界》雨再下1天 未來一週回暖16日起全台30度以上

2025/5/12 07:42（5/12 07:43 更新）
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圖為新北市民眾撐傘快步過馬路。中央社記者鄭清元攝 114年5月11日
圖為新北市民眾撐傘快步過馬路。中央社記者鄭清元攝 114年5月11日
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今晨最新

雨再下1天 未來一週回暖16日起全台30度以上

氣象署表示，12日水氣由北而南減少，13日起轉乾，未來一週天氣相對穩定，氣溫逐日回升，預估16日起全台高溫都會達到攝氏30度以上。穩定的天氣持續至21日，可能5月下旬後才有鋒面影響，須持續觀察。（看完整報導

美中貿易磋商首日會議結束 川普：取得重大進展

美中官員10日在瑞士展開2天的貿易會談，美國總統川普在會議結束後發文表示，和中國進行一場「很好的會晤」，討論了許多議題，達成許多共識，「取得重大進展」。美國財政部長貝森特則說，雙方已取得實質性進展，但未透露任何細節。談判進行同時，中國加速與其他國家簽署採購合約，替代美國產品，簽約對象包含阿根廷、巴西，採購商品涵蓋大豆、玉米等作物。世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉11日稱許美中談判取得「正面的結果」，強調此舉向前邁出重大一步。（看完整報導

中國持續通貨緊縮CPI連3個月下滑 壓力可能再上升

中國國家統計局10日公布，4月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，為連續第3個月下滑；3月生產者物價指數（PPI）年減2.7%，創6個月以來最大跌幅。路透社引述保銀資產管理有限公司首席經濟學家張智威表示，中國仍面臨持續的通貨緊縮壓力，由於出口可能會減弱，未來幾個月壓力可能會上升。（看完整報導

專題 / 菲律賓期中選舉 馬可仕與杜特蒂2大家族存亡戰

菲律賓12日舉行期中選舉，觀察人士分析，這場選舉被視為總統小馬可仕、副總統薩拉．杜特蒂決裂後的正面對決，是2大政治家族的存亡之戰，敗方可能就此一蹶不振。本屆期中選舉也是2028年總統大選前哨戰，除了影響菲律賓國內政局，也可能衝擊美國與中國在印太地區的地緣政治競爭。（看完整報導

蔡英文會立陶宛議員 感謝堅定支持台灣盼持續深化關係

前總統蔡英文出訪立陶宛，10日出席晚宴與立陶宛友台議員交流。她致詞時感謝立陶宛對台灣的堅定支持，並強調兩國共享自由民主價值，期盼雙方持續深化夥伴關係，並共同促進全球和平。立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦則表示，每個國家都有權選擇自己的道路、建立自己的歷史與信仰，立陶宛將持續捍衛這樣的權利。（看完整報導

2025年全球50大最有價值企業 輝達排第3 台積電第10名

加拿大研究機構Visual Capitalist公布全球最有價值的50家公司，排行榜前10名中有8家美國企業，前3名分別是微軟、蘋果和輝達；上榜的非美國企業中，台積電市值接近1兆美元、名列第10，是亞洲最有價值企業。（看完整報導

考題惹議 金門金城國中：字眼不雅已啟動性平調查

金門金城國中健康科段考試題涉及性別爭議，校方表示對於造成學生及家長不安深感抱歉；考卷用字牽涉敏感不雅字眼，並有不妥描述，有違反性平法規疑慮，已啟動調查程序，後續將根據調查結果依法處置。教育部則指出，各領域課程命題應避免使用歧視性及貶低性用語，並尊重性別平等及種族差異。（看完整報導

王齊麟邱相榤台北羽球賽男雙摘金 女雙相隔17年地主奪冠

台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤，11日在台北羽球公開賽直落2擊敗韓國組合，拿下從去年中搭檔以來首座冠軍；王齊麟2017、2018年曾跟著「學長」陳宏麟兩度在地主稱王，相隔6年後，換他帶學弟邱相榤登頂。台灣女雙搭檔謝沛珊、洪恩慈也擊敗日本組合高橋美優、大竹望月，帶回地主睽違17年的女雙冠軍，兩人接下來目標就是穩居世界前10。（看完整報導

古林睿煬98球無四死球完封樂天 奪日職生涯第2勝

北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬11日對樂天金鷲先發，開賽連抓17個出局數，至6局2人出局才被敲出安打，他展現壓制力98球無四死球完封勝，率隊4比0搶勝，為日職生涯第2勝。賽後古林睿煬首度站上主場英雄訪問舞台，笑說感覺很特別，希望多站上來幾次，也感謝情蒐與隊友幫忙。（看完整報導

白沙屯媽祖回宮安座 今年沿途參與人數估逾70萬

今年白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香，自1日深夜登轎、2日凌晨起駕出發；11日信徒冒雨迎接媽祖回宮，鑾轎在萬眾「進喔！進喔！」聲中，於下午3時45分返抵拱天宮安座，完成為期10天9夜來回逾300公里的進香之旅。今年沿途參與民眾粗估逾70萬人，廟方指出，除人數再創新高，媽祖鑾轎更首次進入南投縣，是重大突破。（看完整報導

開箱老照片》唐榮鐵工廠

唐榮鐵工廠原名唐榮鐵工所，由企業家唐榮於高雄創立，戰後更名為唐榮鐵工廠，一天可產200噸鋼鐵，是當時台灣規模最大的鋼鐵工廠。唐榮公司建造鐵路車廂始於民國61年台日斷交，原先台鐵向日本訂購的莒光號列車改由唐榮公司承建，首批國產莒光號列車於64年啟用。此後唐榮公司亦生產鐵道車廂外銷至韓國、沙烏地阿拉伯等國。（看完整報導

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