古林睿煬完封勝謝隊友、情蒐 盼多站幾次英雄訪問台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北11日電）旅日火腿隊投手古林睿煬今天對樂天金鷲隊先發，用98球投出無四死完封勝、率隊以4比0搶勝，首度站上主場英雄訪問舞台笑說感覺很特別，希望多站上來幾次，也感謝情蒐與隊友幫忙。

北海道日本火腿鬥士隊24歲投手古林睿煬日職一軍生涯第3場出賽就投出代表作，今天在主場ES CON FIELD HOKKAIDO對樂天金鷲隊先發，開賽連抓17個出局數，直到6局上2人出局才被敲出第1支安打，但沒讓對手延續攻勢。

古林睿煬用球數精簡，僅花98球投完9局，被敲出2支安打，投出7次三振、沒有四死球保送，最快球速154公里，奪下個人日職生涯第2勝。

古林睿煬站上主場英雄訪問舞台表示，「感覺很特別，希望我可以多站上來幾次」，提到今天先發想法就是不要失分、等隊友攻擊幫忙，也謝謝隊友一開始就打下分數、給他很大安定感。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

古林睿煬謝謝球隊情蒐協助、今天搭配捕手田宮裕涼帶領，策略是把球丟進去給打者攻擊，可以有這麼好成績、用球數精簡，感謝野手幫忙守下很多球。

今天ES CON FIELD HOKKAIDO球場許多球迷舉著古林睿煬的加油布條，也有球迷拿著台灣國旗加油，古林睿煬感謝球迷進場，「加油聲很大聲，我都有聽到，很感動、帶給我很多力量，希望後續比賽你們可以繼續進場為我們加油。」（編輯：陳仁華）1140511