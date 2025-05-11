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大聯盟心靈投手5 / 戈特曾任道奇王牌後援 32年前登台北棒球場投手丘

2025/5/11 11:04（5/11 11:58 更新）
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美國職棒運動家小聯盟1A投手教練戈特（左）1993年隨著洛杉磯道奇隊，在台北棒球場對台灣職棒隊伍友誼賽，當年他是陣中的王牌後援。（戈特提供，Jon Soohoo攝）中央社記者林宏翰傳真 114年5月11日
美國職棒運動家小聯盟1A投手教練戈特（左）1993年隨著洛杉磯道奇隊，在台北棒球場對台灣職棒隊伍友誼賽，當年他是陣中的王牌後援。（戈特提供，Jon Soohoo攝）中央社記者林宏翰傳真 114年5月11日

運動家1A投手教練戈特，現在是台灣投手沙子宸、林維恩的投手教練，有近40年棒球經驗、曾任道奇王牌後援，更曾指導電影「心靈投手」主角丹尼斯奎德演出。他接受中央社專訪分享棒球哲學、投球養成心法，也回憶32年前登上台北棒球場投手丘的感受。

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（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）美國職棒運動家1A投手教練戈特，擁有14年大聯盟投手經驗，他向中央社記者分享32年前，道奇隊訪問台灣時，他在台北市立棒球場投球，面對台灣職棒打者。

65歲的戈特（Jim Gott）現任運動家1A投手教練，過去在球員時代在大聯盟累積14年經驗，曾任海盜、道奇王牌救援投手；退役之後，戈特執教經驗遍及大小聯盟，曾任費城人一軍牛棚教練。

戈特接受中央社記者專訪，分享棒球哲學、投手養成心法之外，也提到32年前訪問台灣的回憶。

1993年洛杉磯道奇隊為了拓展亞洲市場，在當年球季結束之後，派出現役大聯盟25人名單的球員訪問台灣，之後轉往日本。道奇在當年尚未拆除的台北市立棒球場，與中華職棒進行3場友誼賽。

戈特當年33歲，擔任道奇終結者，單季25場後援成功。

當年道奇訪問台灣，3場友誼賽只贏了1場，首戰在最後一局守下勝利的投手就是戈特。戈特記得，當年陣中有皮耶薩（Mike Piazza）、馬蒂內茲（Pedro Martinez）、克羅斯（Eric Karros）等名將。

戈特說：「我們當年的陣容不錯，跟台灣最好的球員對戰，他們真的非常有實力，結果我們輸了兩場，只贏一場，那是一段很棒的經歷。」

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他記得當時在台北待了5天，也抽空四處走走，對台灣球迷的熱情印象深刻，「主辦單位對我們照顧非常好，這是我一輩子的回憶」。

台北市立棒球場在2000年拆除，原址改建為現今的台北小巨蛋。戈特在台北棒球場投球的往事，如今成為歷史，他回憶當時的球場狀態：「那是一座老球場，牛棚設在看台下方，四周都是水泥牆，所以我們熱身的時候要很小心，以免球打到牆反彈。」（編輯：唐佩君）1140511

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1993年10月MLB道奇隊球員抵台訪問。（中央社檔案照片）
1993年10月MLB道奇隊球員抵台訪問。（中央社檔案照片）
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