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美中會談結束 美國財長：取得實質性進展
首頁 / 政治

台灣蟬聯SelectUSA最大團 谷立言盼成美國復興關鍵

2025/5/12 05:34（5/12 05:46 更新）
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2025年「選擇美國投資高峰會」11日至14日在美國馬里蘭州登場，駐美國代表處11日舉行台灣代表團歡迎酒會。圖為台灣新創代表團合影。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年5月12日
2025年「選擇美國投資高峰會」11日至14日在美國馬里蘭州登場，駐美國代表處11日舉行台灣代表團歡迎酒會。圖為台灣新創代表團合影。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年5月12日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓11日專電）「選擇美國投資高峰會」台灣團規模再次居冠，團長谷立言今天致詞表示，台灣企業曾是推動中國工業化的關鍵，預期也將在美國重振製造業時扮演要角。行政院秘書長龔明鑫及經長郭智輝雙雙呼籲美方，儘速讓避免雙重課稅法過關。

2025年「選擇美國投資高峰會」（2025 SelectUSA Investment Summit）今天至14日於馬里蘭州登場，駐美國代表處中午舉行台灣代表團歡迎酒會，龔明鑫、郭智輝及美國商務部國際貿易次長凱洛格（Trevor Kellogg）等出席。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）指出，十年前，台灣對外投資有8成流向中國。但去年，台灣對外投資流向美國的金額超過其他國家。「事實上，就在昨天，美國商務部頒發獎項給AIT的SelectUSA團隊，表揚其促成全球單一最大投資案」。

谷立言說，一如他常提到的，台灣企業30年前是推動中國工業化的關鍵力量。而今天，美方預期台灣企業也將在總統川普重振美國製造業的目標中，扮演同樣重要的角色。

谷立言指出，台灣企業對美投資的興趣日益增長，為了予以支持，AIT透過半導體、AI與量子科技這3大領域推動合作，並已與美國境內6個微電子產業重鎮建立連結。

由於台灣高度關注的「台美快速雙重稅收減免法案」已在眾議院過了頭關，後續經參院通過後，送交白宮經川普簽署即完成立法。龔明鑫及郭智輝分別於致詞時，呼籲美方儘速促成法案過關。

龔明鑫於酒會前接受媒體訪問時指出，總統賴清德及行政院長卓榮泰實際上與企業界就「台美快速雙重稅收減免法案」交流逾十次，就盼美方傳來好消息。

龔明鑫也就美方關切的更換產地標示議題指出，台美已就違規轉運或洗產地所造成的不公平貿易情形持續進行討論。台灣除了呼籲企業勿涉及相關行為外，也加大查緝及祭出罰款。至於涉及第3方的洗產地行為，就必須由台美雙邊合作制止。

外媒詢問台灣在美國振興造船業方面是否有切入點，龔明鑫回應，台灣過去造船技術不錯，也具能力，但製造的量體不及日本及韓國。如果美方需要，台灣願意盡一份心力。

美台軍工產業發展方面，龔明鑫表示，台灣盼與美國進行深入研究或共同研發。以無人機為例，美方具技術強項，而台灣量產經驗豐富，結合彼此的優勢將不只有利無人機產業，也能鞏固安全。

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「選擇美國投資高峰會」是美國商務部主辦的年度重量級活動，目的在於吸引外商直接投資（FDI），促進國際企業與美國市場的聯繫。

每屆高峰會匯聚美國聯邦政府高階官員、州與地方經濟發展機構、產業領袖及企業高層，共同探討美國投資環境、產業趨勢及商機。（編輯：何宏儒）1140512

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