台美關稅談判 林佳龍：已建立管道密集諮商出口管制等議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北21日電）台美就關稅進行經貿談判，外交部長林佳龍今天表示，會參考美日與各國談判進展，駐美代表處已與美國務院、貿易代表署等單位建立管道密集諮商，談判範圍包括關稅與非關稅貿易障礙，以及涉及投資、採購和出口管制等議題。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。林佳龍上午進入會議室前接受媒體聯訪。

針對目前台美經貿談判進展，林佳龍表示，台美談判現已建立管道，駐美代表處包含代表俞大㵢，都有聯繫美國政府，除國務院外、也特別與美國貿易代表署（USTR）針對談判議題與程序密切諮商，並順利進行中。

林佳龍指出，台灣會參考美日或各國與美國談判的進展，而此前台美視訊會議談判時所聚焦的關切議題、也順利進行中，至於關稅與美方長年關心的非關稅貿易障礙，涉及投資、採購和出口管制等議題，都在這次談判範圍。

媒體關切，美國懷俄明州長高登（Mark Gordon）於19至22日率團訪台，是否會與台灣談到能源貿易。林佳龍說，雙方將就台美經貿議題，特別是懷俄明州涉及的項目進行交流。

林佳龍指出，今年台灣的「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」訪問團，各分團也會在美國在台協會（AIT）的安排下，前往各州交流與合作。

對於柬埔寨近期將180名台灣籍詐騙嫌犯遣送中國，林佳龍說，外交部事發後就持續交涉，也從駐胡志明市辦事處派員前往柬埔寨，但最後柬埔寨沒有遵照國際規範，外交部也表達抗議。

透過 Google News 追蹤中央社

媒體詢問，國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內助理何仁傑涉共諜案被羈押禁見，但傳出何仁傑是去年3月「被離職」，外交部過去一年間未對外說明。

林佳龍表示，何仁傑離職是他去年5月接任外交部長之前，當他得知此案後，就已在外交部成立由政風單位組成的調查小組，也配合檢調單位調查，針對何仁傑過去負責的業務、所接觸的人，還有可能涉及到現在偵辦中案件洩密的問題進行調查。（編輯：林克倫）1140421