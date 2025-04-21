因應美關稅衝擊 財部放寬企業融資利息減碼申請門檻

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（中央社記者張璦台北21日電）因應美國加徵關稅影響，財政部今天放寬廠商申請貿易融資利息減碼的資格，將營收要較基期衰退達15%門檻，調整為具備出口美國外銷實績或其關連產業，票、債信及營運情形正常，且對美國出口實績較基期衰退達10%、或關連產業廠商營業額較基期衰退達10%，即可申請。

行政院公布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，其中財政部提供的因應措施，包含提供出口廠商金融支持，即貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等。

繼日前將金融支持措施中原規定申請者營收要較基期衰退達15%的門檻移除，財政部今天晚間進一步公布新的申請資格條件。

財政部表示，貿易融資利息減碼方面，只要具備出口美國外銷實績或其關連產業，票、債信及營運情形正常，而且對美國出口實績較基期衰退達10%、或關連產業廠商營業額較基期衰退達10%，即可申請。一般企業貸放年利率減碼1個百分點，每家廠商適用利息減收金額以新台幣100萬元為限；中小企業貸放年利率減碼1.5個百分點，減收金額以120萬元為限。

財政部指出，輸出保費優惠方面，徵信費、保險費最低以1折計收，只要是具備出口美國外銷實績或其關連產業的廠商，或受美國關稅影響的廠商，即可適用。

（財政部提供）

（財政部提供）

此外，財政部長莊翠雲今天出席由金融支持措施執行單位輸出入銀行辦理的說明會，向各金融機構說明配合金融支持措施承辦的作業事項。

莊翠雲致詞時表示，針對提供出口廠商金融支持措施，基於便民原則，其中貿易融資利息減碼，運作上規劃由廠商向其提供貿易融資額度的往來銀行申請，請各銀行踴躍配合，與輸出入銀行簽約或換文，擔任這項措施的承辦銀行。

莊翠雲指出，同時，盼透過金融機構的分行網絡，找出此次受美國對等關稅政策影響較大的廠商，協助其降低資金成本，使企業維持正常營運。

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莊翠雲提到，自美國關稅新政公布後，總統賴清德與行政院長卓榮泰分別展開了全台產業傾聽之旅，她也有參加部分場次，座談會中，很多廠商表示受美國新增關稅衝擊，營收與盈餘難免受到影響，企業最擔心的是往來銀行抽銀根，尤其是中小企業最為擔心。

莊翠雲也強調，貿易融資利息減碼的金融支持措施，需要各個擔任承辦單位的金融機構配合輸出入銀行執行，減輕廠商資金成本負擔，全力協助產業界因應挑戰與衝擊，化危機為再度成長的契機。（編輯：林興盟）1140421