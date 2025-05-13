早安世界》美對中關稅降至30% 中對美降至10% 將建經貿磋商機制

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美對中關稅降至30% 中對美降至10% 將建經貿磋商機制

美國與中國在瑞士為期兩天的貿易會談結束後，根據白宮12日公布的聯合聲明，5月14日前，美國將把對來自中國商品的關稅自145%降至30%，中國則把進口美國商品的關稅從125%降至10%；完成相互關稅調整行動後，雙方將建立機制，持續就經貿關係對話。消息一出，國際油價、港股、美股、美元、歐股大漲。華爾街日報報導，美中同意在進一步協商前暫緩向對方商品加徵的大部分關稅，為期90天。不過，小額包裹關稅、稀土出口等限制並未解除。外匯交易員分析，雖然投資人普遍認為美中僅是暫時性休兵，但至少關稅大戰降溫，淡化不確定性，有助於提振市場信心。（看完整報導）

蔡英文將應邀訪問倫敦 英國政府強調尊重國會決定

前總統蔡英文應英國國會議員邀請，本週將前往英國訪問，與當地政學界交流互動。蔡英文原定去年10月造訪倫敦，但與英國外交大臣出訪北京撞期，英國當時正試圖修復與中國的緊張關係，故未成行。英國外交部表示，對台長期立場並未改變，「國會完全獨立於政府，國會議員可邀請任何他們想邀請的人來英國」。（看完整報導）

特派在現場／教宗良十四世接見媒體捍衛新聞自由 現場掌聲雷動

新教宗良十四世12日公開接見包括中央社等採訪教宗選舉新聞的各國媒體記者，他強力捍衛新聞自由的談話，讓在場媒體群情激昂，數度因為鼓掌久久不停而打斷講辭。良十四世表示，他掛念那些冒著生命危險報導戰爭的記者，並說「只有獲得充分資訊的人，才能做出自由抉擇」。他呼籲釋放因報導真相而被監禁的記者，也鼓勵記者卸下言語的武裝、偏見，有意識地選擇有利於和平的溝通方式。（看完整報導）

韓聯社：2台灣人在韓國涉非法拍攝美軍機設施被抓

2名台灣人10日上午在韓國平澤的烏山空軍基地航展因涉嫌非法拍攝美國軍事設施和設備，遭緊急逮捕。遊客在航展中通常可自由拍照，但由於一連串中國人士非法拍攝韓國軍方設施事件，這場活動禁止中國、台灣等特定國家地區的公民進入。駐韓國台北代表部表示，已向當事人家屬提供律師參考名單，並請韓國警方協助通知後續情況。（看完整報導）

菲律賓期中選舉登場 牽動未來3年政治版圖

菲律賓12日舉行期中選舉，數以千萬計選民將選出近1萬8000多個職位，全國選舉結果最快預計13日上午揭曉。其中選出的12名參議員將成為審理副總統薩拉．杜特蒂彈劾案的半數成員，決定薩拉是否被拔除副總統職位，且終身不得再任公職。由於馬可仕家族被認為親美、杜特蒂家族被認為親中，菲律賓將來由哪一個家族掌權，將牽動區域地緣政治版圖。（看完整報導）

庫德工人黨解散 結束與土耳其40多年武裝衝突

「庫德工人黨」最初目標是建立庫德人的民族國家，自1984年起發動武裝叛亂以來，已造成4萬多人喪生，被土耳其、美國、歐盟認定為恐怖組織。支持庫德族的菲拉特通訊社（ANF）報導，「庫德工人黨」12日宣布解散，結束與土耳其政府之間長達40多年的武裝抗爭，這項解散公告響應了創立者歐加蘭的呼籲。（看完整報導）

薪資成長超越通膨 第1季實質薪資4年最佳

主計總處公布最新工業及服務業薪資統計，剔除物價因素後，今年第1季全體受僱員工實質經常性薪資平均數年增0.81%，為4年來最大增幅，也是4年來首度轉呈正成長，累計實質總薪資平均數成長0.73%，薪資成長速度超越通膨。（看完整報導）

中國宮廟來台交流未申請 邱垂正：規避或虛假審查

媒體報導，中國福建泉州富美宮未經申請就來台遶境。陸委會主委邱垂正說，政府紀錄中並無「富美宮」來台宗教交流申請案，究竟是規避審查還是虛假申請案，正在積極查處；中國常藉由宗教文化交流進行統戰滲透，相關機關都高度重視。消息曝光後，泉州富美宮取消原訂12日參與白沙屯媽祖遊庄遶境活動。苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮也表示，富美宮是透過中華道教民俗文化學會接洽，表達有意訪台交流，並非五雲宮邀請。（看完整報導）

台中托育員疑不當對待幼童 至少8人受害

台中市豐原區某托嬰中心1名托育人員疑對幼童拖拉、搖晃等不當對待，台中市社會局調查掌握8名幼童受害，目前7人仍在學。若確認托嬰中心延遲通報、管理疏失，及托育人員不當對待屬實，市府將依法開罰。托嬰中心則對媒體表示，發現托育員有不當對待，除通報社會局外也通知家長，會配合市府調查。（看完整報導）

網遊成癮關鍵在生活失能 醫：及早發現可陪孩子諮詢

國衛院對國內8110名兒少玩家做調查，網遊成癮盛行率約3.1%，略高於西方的1%。醫師指出，判斷網路遊戲成癮症的關鍵不只是遊戲時間的長短，而是必須檢視是否出現「失控造成生活失能」。家長若及早發現問題，可陪同孩子就醫諮詢，讓孩子與家庭回歸正常生活。（看完整報導）

開箱老照片》「台灣獅王」黃根屘

被封為「台灣獅王」的摔角選手黃根屘因民國60、70年代的摔角熱潮，放棄柔道生涯，改拜韓國摔角之父張永哲為師，生涯中在韓國世界大賽四度奪冠，並受邀至日本比賽。他有「台灣摔角祖師爺」之稱，在家鄉新北市新莊開館授徒，推廣摔角運動。（看完整報導）

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