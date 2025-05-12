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庫德工人黨解散 結束與土耳其40多年武裝衝突

2025/5/12 17:29（5/12 17:57 更新）
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圖為土耳其伊斯坦堡民眾3月在慶祝新年的集會上，高舉庫德工人黨旗幟與領袖歐加蘭的照片。（路透社）
圖為土耳其伊斯坦堡民眾3月在慶祝新年的集會上，高舉庫德工人黨旗幟與領袖歐加蘭的照片。（路透社）
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（中央社伊斯坦堡12日綜合外電報導）支持庫德族的菲拉特通訊社（ANF）報導，庫德人組織「庫德工人黨」（PKK）今天宣布解散，結束與土耳其政府之間長達40多年的武裝抗爭。

法新社報導，庫德工人黨上週召開大會後發布聲明稱：「庫德工人黨第12屆大會決定解散庫德工人黨的組織架構，並結束其武裝鬥爭方式。」

庫德工人黨的解散公告響應了創立者歐加蘭（Abdullah Ocalan）的呼籲。歐加蘭自1999年起被囚禁在伊斯坦堡（Istanbul）附近一座島嶼，今年2月，他曾敦促庫德工人黨戰士解除武裝並解散組織。

歐加蘭在信件中呼籲召開大會，正式做出這項決定。

幾天之後，庫德工人黨領導階層便接受歐加蘭的呼籲，宣布停火。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在10日的演說中暗示，庫德工人黨可能隨時會傳出解散的消息，艾爾段政府決心「拯救我們的國家免於恐怖主義的禍害」。

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庫德工人黨自1984年起發動武裝叛亂以來，已造成4萬多人喪生，該組織被土耳其、美國、歐洲聯盟（EU）認定為恐怖組織。

庫德人

庫德族

庫德族是西亞最古老的民族之一，也是世界最大的無國家民族。

  • 人口：約4000萬
  • 分布：在中東4國，包括土耳其東南部、伊朗西部、伊拉克北部和敘利亞東北部，占據土耳其總人口18%
  • 武裝團體：庫德工人黨（PKK）1978年在民族主義興起的背景下成立，透過各種激進手段對抗土耳其政府、主張獨立，因此被歐盟、土耳其、美國、英國、加拿大等列為恐怖組織
  • 國際立場：中東4國當局對待庫德族立場不盡相同，各國庫德族人的激進程度與態度也不一
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在土耳其8500萬人口中占了約2成，庫德工人黨最初目標是建立庫德人的民族國家。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1140512
#土耳其
#艾爾段
#庫德工人黨
#歐洲聯盟
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艾爾段
土耳其願主持談判 烏克蘭：俄羅斯停火30天就可談蒲亭拋15日在伊斯坦堡會談 基輔尚未回應
歐加蘭
庫德工人黨稱成功舉行解散會議 將盡快對外說明庫德工人黨宣布願與土耳其政府停火 可望結束40年叛亂
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