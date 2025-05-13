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開箱老照片》「台灣獅王」黃根屘

2025/5/13 07:00
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我國摔角選手黃根屘手持世界職業摔角大賽冠軍獎盃返抵國門。中央社記者黃瑞南攝　70年5月13日
我國摔角選手黃根屘手持世界職業摔角大賽冠軍獎盃返抵國門。中央社記者黃瑞南攝　70年5月13日
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（中央社網站）1981年（民國70年）5月13日：我國摔角選手黃根屘第三度奪得韓國世界職業摔角大賽冠軍，光榮返台。

民國60、70年代，台灣曾有一陣摔角熱潮，許多人著迷看國外職業摔角轉播。當時已拿下東亞國術錦標賽冠軍、瑞士世界柔道錦標賽無限量級第6名的黃根屘也不例外。

他放棄柔道生涯，拜韓國摔角之父張永哲為師。民國68年，黃根屘首次代表我國參加在韓國漢城（今首爾）舉行的世界職業摔角大賽，便在僑胞的加油聲中贏得冠軍金腰帶。

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生涯中，他在韓國世界大賽四度奪冠，並曾受邀至日本比賽，被封為「台灣獅王」。此外，黃根屘亦有「台灣摔角祖師爺」之稱，在家鄉新北市新莊開館授徒，推廣摔角運動。

想看更多黃根屘的照片，立即到中央社影像空間。1140513

#首爾
#瑞士
#韓國
黃根屘（左）與恩師張永哲（右）示範表演。中央社記者劉偉勳攝　69年4月22日
黃根屘（左）與恩師張永哲（右）示範表演。中央社記者劉偉勳攝　69年4月22日
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