開箱老照片》電話禮貌比賽
2025/5/11 07:00
（中央社網站）1957年（民國46年）5月11日：台北西區扶輪社主辦的電話禮貌比賽舉行頒獎典禮，由社長辜振甫頒贈銀盾及感謝狀給獲獎團體。
1960年代電話逐漸普及，連帶出現許多因電話應對產生的紛爭。為推廣電話禮儀，台北西區扶輪社自民國46年3月推行電話禮貌運動，並舉辦「電話團體禮貌比賽」，接受在台北市設有電話總機的機關團體報名參加。
評選標準包含：接聽電話時是否主動報上公司名稱與自己的姓名、轉接電話或暫離對話之前是否明確告知對方、欲通話的對象不在是否代為留話、結束電話時是否說「再會」或「謝謝」、說話態度是否簡潔有禮等。
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此次獲獎團體為新光公司、台陽礦業公司、台灣工礦公司、日盛大旅社及台大附設醫院，幕後功臣「接線生」也獲得派克牌自來水筆一枝獎勵。
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