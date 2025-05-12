美中經貿聯合聲明 美對中關稅145%降至30%

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（中央社記者呂佳蓉北京12日電）美中經貿高層發布聯合聲明。據新華社，雙方互相降低加徵關稅，美國將修改4月2日「解放日」對中加徵的關稅，從當天加徵的34％，降到10%，另外的24%在初始90天內暫停。加總美國因芬太尼問題對中加徵的20%關稅，美國對中國的進口關稅目前為30%。

美國總統川普今年1月上台後，隨即在2月以芬太尼為由對中加徵10％關稅，3月時再以此為基礎，再對中國進口產品加徵10%關稅。

川普接著於4月2日宣布，對中加徵34%關稅。今天公布的聯合聲明表明，僅修改4月2日當天與之後加徵的稅率，並將34%分為2個部分，即暫緩的24%與加徵的10%。此外，對此前因芬太尼問題加徵的20%關稅，並未處理。

美中經貿高層會談5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人貝森特（Scott Bessent）舉行會談。

據新華社，中美認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性。認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性。鑑於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題。雙方將本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。

雙方承諾將於5月14日前採取以下舉措。美國將修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港與澳門的商品）加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅。

美國取消根據4月8日第14259號行政令與4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

根據聲明，中國將相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅。

中國將採取必要措施，暫停或取消自4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

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聲明指出，採取上述舉措後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。中方代表是何立峰，美方代表是貝森特和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

聲明表示，協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。（編輯：朱建陵）1140512