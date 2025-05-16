川普限制出生公民權爭議 美最高法院未有裁決

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（中央社記者廖漢原紐約15日專電）美國最高法院今天首度聽取有關在美出生即有公民權的案件。川普政府以行政命令限制出生公民權遭3州聯邦法官禁止施行，並適用於全美，白宮要求最高法院說明州聯邦法官是否有此權限，但大法官未有結論。

美國總統川普（Donald Trump）上任首日簽署限制出生公民權行政命令，挑戰超過百年的美國憲法及判例，馬里蘭、麻薩諸塞與華盛頓州聯邦法官隨即發出指引，要求3州及全美暫停執行禁令，白宮要求最高法院釐清，州聯邦法官是否有權限要求全美拒絕執行總統的行政命令。

9位大法官花了約2個半小時聽取各方陳述，期間多以較低階的州聯邦法官是否有權限制總統行政命令施行範圍為討論重心，較少提及出生是否即為美國公民的核心議題。

保守派大法官居多數的最高法院在口頭辯論中難以達到共識，美國媒體也無法預測最高法院近期內可否做出判決。

自由派大法官凱根（Elena Kagan）與索托瑪約（Sonia Sotomayor）討論期間多次質疑川普禁令是否合憲，認為如果不立即採取全國性措施，美國政府將執行違憲的行政命令達數年。

但多數法官也提到，州聯邦法官拋出全國性禁令，將鼓勵尋找特定法官處理特定案件的行為，各級政府也將向最高法院提出緊急上訴，阻礙大法官處理案件。

代表官方的律師索爾（John Sauer）多次強調，美國政府在此階段僅尋求限縮，不是取消，3位州聯邦法官要求全美禁止執行總統行政命令的指引。

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川普推文表示，美國最高法院今天有個大案子，出生公民權不是讓觀光客成為美國永久公民，再把其他家庭成員帶進來，美國人長期被嘲笑是蠢蛋。

紐約時報（New York Times）分析，最高法院可能在6月底或7月初才會做決定，但案件的特殊性也可能促使大法官盡快行動。（編輯：唐聲揚）1140516