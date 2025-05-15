世壯運 陸委會：2名陸籍選手意圖滋擾不允來台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北15日電）2025雙北世壯運將於17日舉行開幕式。陸委會副主委梁文傑今天表示，站在積極協助立場，同意371名陸籍選手來台參賽，有2人被以「意圖滋擾」駁回來台申請。

2025雙北世界壯年運動會（世壯運）將於17至30日舉行。梁文傑15日於大陸委員會（陸委會）例行記者會上表示，積極協助陸籍選手專案入境程序，截至目前為止，同意371人來台與會，有2人被以意圖滋擾駁回來台申請。

梁文傑提到，先前有555名陸籍選手報名，有些人在網路報名後，沒有完成證件或報名費繳交，實際經過體育署同意名單有418人，後來有些人撤除申請案，最終陸委會、移民署同意來台的陸籍選手為317人、駁回2人。

梁文傑說明不允許2名陸籍選手來台原因。他說，有接獲民眾檢舉，提到有些陸籍選手擬在賽事場合有滋擾動作，例如拿起中共五星旗、宣揚武統台灣等，政府單位拒絕有類似行為人士入境，所以用意圖滋擾事由駁回2人來台申請。

透過 Google News 追蹤中央社

梁文傑提醒，倘若在賽事期間，陸籍選手有任何矮化台灣的行為或用語，或有違規違常情事，主管機關將會立刻撤銷、廢止當事人的入境許可，在最快時間內遣送出境，希望參賽者專注體育賽事交流，不要擾亂台灣社會秩序。

梁文傑提到，世壯運不是正規比賽，大部分參與者是抱持「到這個國家看一看」的心情與會，對於主辦單位來說，更多的是招攬觀光；在這個前提下，對於參賽選手不會那麼嚴格地要求，來台參賽也在台灣走一走、看一看，「我們可以體諒」。（編輯：邱國強）1140515