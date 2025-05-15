世壯運賽場禁帶國旗 蔣萬安：「台灣」不限制

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北15日電）為釐清2025雙北世壯運旗幟攜帶規定，台北市議員苗博雅今天詢問中華民國國旗及五星旗能否帶入賽場，市長蔣萬安表示，任何國旗都不能，寫「台灣」的旗幟則不限制。

2025雙北世界壯年運動會17日登場，執委會日前說明，依據國際壯年運動總會（IMGA）相關規範訂定賽會儀軌，比賽與頒獎等正式儀式場域中不得攜帶旗幟，觀眾席則無限制，但內容不得涉及政治、選舉、種族歧視或宗教等敏感議題。

社會民主黨台北市議員苗博雅今天在議會質詢時表示，此說法仍然不夠明確，接著一一確認中華民國國旗、五星旗及其他國家國旗、俄羅斯與白俄羅斯旗幟與國家識別、印有「台灣」或「Taiwan」字樣的標語或旗幟能否帶入會場。

台北市體育局長游竹萍答詢表示，因為世壯運屬於個人而非國家報名賽事，比賽會場及休息區、頒獎典禮皆不得攜帶國旗，選手個人衣服及裝備則沒有限制，觀眾席也沒有限制。

苗博雅進一步確認五星旗能否出現在會場中，台北市長蔣萬安重申，比賽會場、開閉幕及頒獎時都不能，其他沒有限制。

至於印有「台灣」或「Taiwan」字樣的標語或旗幟，蔣萬安說，如果是寫「台灣」或「Taiwan」的標語或旗幟，除了頒獎時任何標語或旗幟都不得攜帶外，比賽會場及選手服裝、裝備沒有限制。

苗博雅再問，依據世壯運競賽場館觀賽規約，服飾、旗幟或標語不得攜帶涉及政治與選舉活動意涵、種族歧視、宗教等議題，但此規定該如何判定、由誰判定。

蔣萬安並未回應，苗博雅便出示彩虹旗，詢問是否能展示在比賽會場。蔣萬安表示，國旗不行，但彩虹旗不會限制。

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苗博雅接著出示加泰隆尼亞獨立旗幟，詢問是否有涉及政治，不過蔣萬安、游竹萍皆未認出此旗幟，並未回應。

苗博雅表示，當活動現場遇到類似爭議時，將由主辦方來認定是否違反規定，現在卻連市長、局長都無法決定，連主辦方都不知道如何執行自己訂出的規則，呼籲市府要超前部署，釐清規則。（編輯：張銘坤）1140515