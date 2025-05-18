早安世界》台灣核電歸零 卓榮泰：夏季高峰安全備轉容量至少7%

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台灣核電歸零 卓榮泰：夏季高峰安全備轉容量至少7%

台電核三廠2號機40年運轉執照17日到期，中午過後機組逐步降載，並於晚間解聯、安全停機，台灣正式進入「非核家園」。根據核能安全委員會官網，截至17日晚間10時許，核三廠2號機發電量歸零。18日凌晨零時前將熱功率降至零，進入停機狀態；預計2天後，可開始將燃料棒移出爐心，先放在用過燃料池，移出時間約需1至2週。行政院長卓榮泰表示，台灣就此進入無核時代，且因燃氣機組及光電等加入供電行列，估計夏季用電高峰時，安全備轉容量率日尖峰落在10%以上、夜尖峰也有7%以上。（看完整報導）

鋒面逼近天氣不穩定氣溫偏高 留意午後雷陣雨

中央氣象署表示，隨著鋒面來到台灣北部海面，18日天氣較不穩定，午後仍會有局部短暫雷陣雨。氣溫部分，沒有下雨的時候偏悶熱，各地高溫約31至34度，南部可能達到35、36度。（看完整報導）

世壯運台北大巨蛋開幕 副總統歡迎選手、黃仁勳啟動聖火

2025雙北世壯運17日晚間在台北大巨蛋開幕，共約1.8萬名選手及觀眾共襄盛舉。副總統蕭美琴簡短致詞歡迎來自世界各國的選手以及運動愛好者來到台灣，在升完會旗後，奧運拳擊金牌得主林郁婷等運動員與影后張艾嘉及輝達執行長黃仁勳共同啟動聖火，象徵賽事正式展開。世壯運首次在台舉辦，但開幕期間出現不少狀況，送給選手大禮包內的智慧穿戴手錶有狀況、志工識別證英文姓名翻譯錯誤，再傳出乾燥劑遇水自燃，連大會送的毛巾都被燒出洞，執委會表示，將請廠商提出說明後，依契約規定辦理。（看完整報導）

專訪／國科會攜手亞馬遜Kuiper 打造台灣低軌通訊衛星網

提升國家通訊韌性，行政院國科會主委吳誠文接受中央社專訪表示，台灣正與亞馬遜旗下網路衛星系統部門Kuiper洽談合作，未來台灣的低軌通訊衛星若有需要，可以與其衛星互通，此合作將可望有助於台灣強化「星網」布局；同時，攸關台灣自主發射能力的火箭研發基地將落腳台南，最快明年啟動基地建設。（看完整報導）

尹錫悅宣布退黨 籲支持國民力量黨總統候選人金文洙

韓國前總統尹錫悅17日宣布退出保守執政黨「國民力量黨」，並呼籲選民支持國民力量黨總統候選人金文洙。尹錫悅去年12月無預警戒嚴引發風波，之後遭到彈劾下台，韓國將提前在6月3日舉行大選。根據蓋洛普韓國最新民調，約29%支持金文洙，51%支持自由派「共同民主黨」候選人李在明。（看完整報導）

誰拍下「燒夷彈女孩」？世界新聞攝影暫不認定歸屬

「燒夷彈女孩」為美聯社1972年發布照片，越南9歲女童潘金福遭受燒夷彈波及，裸體驚恐奔逃，記錄了越戰的可怕，是攝影史上最具代表性的照片之一。但由於作者身分存疑，世界新聞攝影16日暫停認定拍攝者身分。（看完整報導）

萬人附議虐殺童判死刑 法務部：妥適研議修法

針對「剴剴」案，網友在公共政策網路參與平台發起連署，並呼籲為保障兒童身心安全，提議增加虐童者刑責，獲上萬人附議。法務部16日表示不符罪責相當原則及比例原則，因此不予採納，但17日晚間再發布新聞稿說，將妥適研議修法，於修法前，從嚴追訴此類犯罪，且嚴審假釋。（看完整報導）

台美小姐黃海倫當上洛杉磯法官 台語謝父母：教我台灣歷史和民主

洛杉磯郡高等法院16日舉行法官就職儀式，曾戴上「台美小姐」后冠的黃海倫穿上法官袍，她致詞用台灣台語感謝爸媽「教我台灣的歷史和民主」。為黃海倫主持宣誓儀式的加州最高法院法官劉弘威同樣具有台裔背景，黃海倫的丈夫楊振威與女兒、兒子也在一旁觀禮。黃海倫母親黃雪英說，黃海倫25年前參選「台美小姐」，當年19歲以台灣台語演講，志願成為法官，歷經25年達成目標。（看完整報導）

提升馬祖雨霧預報準度 南北竿將設雷達站估116年、118年完工

馬祖地區無觀霧與觀雨雷達，無法取得近地面氣象資料，中央氣象署規劃在馬祖南竿設觀霧雷達站、北竿設觀雨雷達站，前者預計於116年，後者將於118年完工。氣象署資料指出，2座雷達站完工後，觀雨雷達觀測距離約150公里，能擴大雷達網監測範圍，提升降雨估計準確度，並提升金門與馬祖海峽上游劇烈天氣早期預警時效。（看完整報導）

斯洛維尼亞體操世界盃挑戰賽 邱敏翰地板摘首金

斯洛維尼亞體操世界盃挑戰賽，台灣男子好手邱敏翰17日地板決賽以總分13.833，摘下生涯首面國際賽金牌。邱敏翰的培訓教練黃柏瑞表示，邱敏翰有入選今年德國世界大學運動會台灣體操代表隊，「依照他目前的狀態，很有機會替台灣拚下體操獎牌」。（看完整報導）

開箱老照片》膠彩畫之父林之助秀舞技

林之助畢業於日本帝國美術學校東洋畫科，24歲便以「朝涼」入選台日美術最高殿堂「帝展」。返台後他以「母子」、「好日」連續獲得「府展」特選，奠定畫壇地位。然而因東洋畫源於日本，在戰後屢被打壓，林之助將之更名為「膠彩畫」，避免意識形態爭議。因無法公開教授膠彩畫，林之助只能利用課餘時間免費指導學生，直到受東海大學美術系主任蔣勳之請，開設台灣第一門「膠彩畫課程」，才讓膠彩畫走入學院、獲得認同。（看完整報導）

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