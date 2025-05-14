罷免查水表案 花蓮民政處長明良臻起訴後50萬交保裝電子監控

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮地檢署今天起訴涉「查水表」案的縣府民政處長明良臻等3名官員，下午移審地院，晚間裁處明良臻新台幣50萬元交保，限制住居及限制出境、出海8個月，並以電子設備監控行蹤。

花蓮地方法院表示，明良臻經訊問後已坦承大部分客觀事實，僅爭執其並無違反個人資料保護法之犯意，然依同案被告及相關證人於偵查中的供述，並參以其他證據資料，足認明良臻涉犯違反個人資料保護法罪嫌重大。

花蓮地方法院審酌明良臻的社會經歷、工作職位、智識及經濟能力，認有事實足認其有逃亡之虞，而有羈押之原因存在。

不過，花蓮地方法院表示，因明良臻自偵查中執行羈押至今已有相當時日，檢察官於偵查階段取證程序也到一定程度，衡量羈押為對於人身自由限制最強烈手段，及權衡國家司法權對犯罪追訴遂行公益、羈押的比例原則，並參酌檢察官、明良臻及辯護人的意見而做出裁定。

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本案源於花蓮罷免國民黨立委傅崐萁在一階段提議時，明良臻要求戶政人員登門查對，引發「查水表」爭議，花蓮地檢署調查後，認為明良臻等3名縣府官員，涉嫌假借職務上機會非法利用個人資料，依違反個人資料保護法起訴。

此案經移審花蓮地方法院，地院下午4時召開接押庭後裁定交保，明良臻的父親到法院辦理手續，看見守候媒體拱手說「謝謝，辛苦了。」明良臻因為安裝電子設備，花了一些時間，直到晚間9時許仍未離開地院。（編輯：黃名璽）1140514