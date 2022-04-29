花蓮前教育處長李裕仁涉採購弊案 一審判10年6月

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮縣政府前教育處長李裕仁等人涉採購弊案遭起訴，花蓮地方法院今天一審宣判，依犯公務員洩漏國防以外之秘密罪、違背職務收受賄賂罪各判處6月、10年6月，全案可上訴。

花蓮地方法院晚間發布新聞資料指出，李裕仁犯違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑10年6月，褫奪公權5年；另犯公務員洩漏國防以外秘密罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，扣案行動電話1支沒收。

同案還有花蓮縣體育會理事長汪錦德、廠商白手套陳金源等人，花蓮地方法院指出，汪、陳2人皆犯非公務員與公務員共同犯違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑7年，褫奪公權4年；共同犯公務員洩漏國防以外之秘密罪，處有期徒刑4月，得易科罰金。

花蓮地院庭長黃鴻達說明，李裕仁等人所犯2罪，一罪得易科罰金，另一個不得易科罰金，合議庭法官未定執行刑的諭知，全案仍可上訴。

李裕仁民國107年間任花蓮縣政府教育處副處長，向教育部體育署爭取補助經費後，指示所屬的花蓮縣立體育場辦理「花蓮縣立棒球場設計案」、「花蓮縣立棒球場整建案」採購，另指示花蓮縣立體育高中辦理「花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地興建工程委託設計及監造技術服務案」採購。

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李裕仁明知政府採購法規範，涉夥同時任花蓮縣體育會理事長汪錦德等人，洩漏相關工程標案電子檔給有意投標廠商，事後收受廠商交付賄款新台幣8萬1500元，並圖利廠商30萬元。

花蓮地檢署接獲檢舉，109年6月大動作搜索花蓮縣政府教育處、時任教育處長李裕仁住所，李裕仁被羈押於8個月後，110年3月花蓮地院裁定100萬元交保。李裕仁交保後，低調回任花蓮縣政府秘書。（編輯：郭諭儒）1110429