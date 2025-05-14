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賴清德：核三廠2號機不可能直接延役或立刻重啟

2025/5/14 16:14（5/14 16:31 更新）
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兼任民進黨主席的總統賴清德14日說，就算依照新通過的「核管法」規定，核三廠2號機也不可能在未經實質審核下，「直接延役」或「立刻重啟」。（中央社檔案照片）
兼任民進黨主席的總統賴清德14日說，就算依照新通過的「核管法」規定，核三廠2號機也不可能在未經實質審核下，「直接延役」或「立刻重啟」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北14日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，立法院通過「核管法」修法，核電機組使用年限，可從40年延長到60年，但是，就算依照新通過的「核管法」規定，核三廠2號機也不可能在未經實質審核下，「直接延役」甚或「立刻重啟」。

賴清德今天在民進黨中執會表示，依法現役最後一個核電機組核三廠2號機，將於本週六、5月17日除役，台灣將正式走入「非核家園」的時代。

他說，世界各國對於核電，無論是「終止」、「延役」或「重啟」，都是經過嚴謹的科學驗證程序，歷經社會充分的共識，甚至還編列龐大預算支應。但昨天、也就在核三廠除役的4天前，立法院通過「核管法」修法，把核電機組使用年限，可以從40年延長到60年。

賴清德表示，立法院通過這項修法，但就算依照新通過的「核管法」規定，核三廠2號機也不可能在未經實質審核下，「直接延役」甚或「立刻重啟」。

他說，對於核能議題，政府一貫的立場是不會排除任何有助於淨零的方案和討論。對未來新的、先進的核能技術，也都抱持開放態度。但是，任何的政策變更，都必須要滿足「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」3個重要的前提，才有繼續進行的可能。

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賴清德表示，再過3天，台灣將站在「非核家園」的新起點，但也同時面對氣候變遷、地緣政治、經貿重組的劇烈挑戰。應該肯定當年朝野政黨對於「非核家園」的共識，也必須感謝公民社會長年對永續台灣的努力。

他說，民進黨是民主且負責任的政黨，對於核能議題，核安的疑慮要用更科學嚴謹的程序把關，核廢的選址要用更務實的態度共同面對，而民主的紛爭，則需要用更民主的方式，來定紛止爭、凝聚共識，讓台灣繼續向前進。（編輯：林興盟）1140514

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