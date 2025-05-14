王柏融敲超前安助雄鷹勝悍將 成洪一中生日禮物

（中央社記者楊啟芳新北14日電）中職今天在新莊棒球場的賽事，台鋼雄鷹靠著王柏融在9局上敲出超前2打點安打，以6比4擊退富邦悍將，今天剛好是教頭洪一中64歲生日，王柏融提到，這場精彩球賽送給洪總。

此戰雄鷹本來以3比2領先，悍將在7局下滿壘時，林澤彬敲出安打送回2分一度逆轉；不過9局上悍將守護神曾峻岳登板遇到亂流，因四壞球、安打、觸身球形成滿壘，再對紀慶然投出保送奉送1分、形成平手，接著王柏融再敲安打送回2分超前。

終場雄鷹就以6比4擊退悍將，剛好今天是雄鷹總教練洪一中的64歲生日，賽後他笑說：「今天是我的生日但不一定快樂，贏球才會快樂。」敲出關鍵安打的王柏融也說：「剛好這場球打得那麼精彩，送給洪總跟致嘉。」今天也是球員陳致嘉的23歲生日。

談到超前2打點安打，王柏融表示，那球是打到滑球，他也坦言自己還在找感覺，「結果有時好有時壞，希望可以維持在中間值、不要落差太大，相信還能更好。」

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張肇元此戰也有4打數3支安打表現，其中在第5局敲出陽春全壘打，突破近期低潮。對此洪一中指出，「他起伏太大、不是很穩定，不好的時候有不太會打球的感覺，去年還沒有那麼長的低潮，希望今天可以讓他感覺整個好起來。」

雄鷹新秀投手黃子豪今天生涯初登板，中繼投1.1局，被敲2支安打、投1次保送，失掉2分，不過也送出2此三振。洪一中指出，把黃子豪拉上一軍本來就是要測試長中繼角色，「上場的感覺還不是很自然，可能心態上還是會怕，我們很多年輕選手都是這樣。」（編輯：陳政偉）1140514