加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免查水表案 花蓮民政處長明良臻起訴後50萬交保裝電子監控
首頁 / 產經

台北市義大利商會成立 李新穎盼成「台義交會之處」

2025/5/14 20:55（5/14 21:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市義大利商會14日舉行成立大會，義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）蒞臨（前排右3）表達祝賀，商會會長李新穎（前排左3）期許商會成為「義大利與台灣交會之處」。中央社記者曾智怡攝 114年5月14日
台北市義大利商會14日舉行成立大會，義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）蒞臨（前排右3）表達祝賀，商會會長李新穎（前排左3）期許商會成為「義大利與台灣交會之處」。中央社記者曾智怡攝 114年5月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北14日電）台北市義大利商會今晚舉行成立大會，前台灣駐義大利代表、會長李新穎表示，台義長期在工業、科技、時尚等領域維持密切交流，雙邊貿易額已突破50億歐元，他期許商會成為「義大利與台灣交會之處」，持續深化彼此經貿、文化連結。

台北市義大利商會（Italian Chamber of Commerce in Taipei, ICCT）舉行成立大會，並宣布理事與監事選舉結果，總統府副秘書長何志偉、外交部歐洲司副司長林主恩、台北市政府投資服務辦公室執行總監羅一中等出席，義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）也蒞臨表達祝賀。

李新穎致詞表示，儘管義大利與台灣在地理上相距遙遠，雙方在工業、科技、文化、設計、時尚、美食及創新等領域，長期以來一直保持深厚聯繫與密切交流，雙邊貿易額已突破50億歐元，雙邊投資總額亦達10億歐元。

李新穎指出，義大利品牌在台灣一向深受喜愛，無論是從工業產品到奢華跑車，或從時尚精品到家具設計、食品與葡萄酒，義大利品牌一直以高品質與精緻生活的象徵享譽國際；同時，也有越來越多台灣企業積極進軍義大利市場，尋求投資機會與技術合作。

李新穎強調，商會的成立不僅是雙邊經貿關係的重要里程碑，更是一個全新平台與橋樑，促進更緊密的經貿合作、文化交流與人民連結，正如商會座右銘所言，希望成為「義大利與台灣交會之處（where all paths between Italy and Taiwan meet）」。

他指出，商會努力目標包括透過論壇、博覽會與商業媒合活動，為會員提供更多交流互動的機會，進而促進新合作的發展；同時，加強與義大利、台灣兩地的政府機構及商業組織的聯繫，共同打造有利於投資與貿易的環境。

google news透過 Google News追蹤中央社

何志偉致詞時細數台義潛力合作領域，涵蓋半導體、AI、數位科技、環境保護、綠能等，雙方共享民主價值，也致力促進全球和平、繁榮，他相信未來台義合作只會越來越深化，台北義大利商會也將成為促進台義夥伴關係的重要平台。

台北市義大利商會籌備會自成立以來，即以推動義大利與台灣間經貿合作、文化交流及產業創新為宗旨，積極聯繫台義雙方企業與專業人士，搭建合作橋標。本次成立大會匯聚來自各界企業及社會菁英，其同探討未來合作方向與策略。目前已有43家企業及專業人士登記加入，當中包括意法半導體、環球晶、義大利能源上市公司Enel-X等30家企業。（編輯：潘羿菁）1140514

#台北市
#義大利
#外交部
#何志偉
#李新穎
#總統府
延伸閱讀
義大利跨黨派議員團訪台 將晉見蕭副總統駐米蘭辦事處長接受義媒專訪 籲強化晶片科技合作駐米蘭辦事處成立將屆週年 首度舉辦國慶酒會
李新穎
教宗良十四世 前駐義代表：名號反映傳統革新融合理念從時尚到電動車產業 李新穎：台義合作空間無限
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：