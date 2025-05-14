台北市義大利商會成立 李新穎盼成「台義交會之處」

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（中央社記者曾智怡台北14日電）台北市義大利商會今晚舉行成立大會，前台灣駐義大利代表、會長李新穎表示，台義長期在工業、科技、時尚等領域維持密切交流，雙邊貿易額已突破50億歐元，他期許商會成為「義大利與台灣交會之處」，持續深化彼此經貿、文化連結。

台北市義大利商會（Italian Chamber of Commerce in Taipei, ICCT）舉行成立大會，並宣布理事與監事選舉結果，總統府副秘書長何志偉、外交部歐洲司副司長林主恩、台北市政府投資服務辦公室執行總監羅一中等出席，義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）也蒞臨表達祝賀。

李新穎致詞表示，儘管義大利與台灣在地理上相距遙遠，雙方在工業、科技、文化、設計、時尚、美食及創新等領域，長期以來一直保持深厚聯繫與密切交流，雙邊貿易額已突破50億歐元，雙邊投資總額亦達10億歐元。

李新穎指出，義大利品牌在台灣一向深受喜愛，無論是從工業產品到奢華跑車，或從時尚精品到家具設計、食品與葡萄酒，義大利品牌一直以高品質與精緻生活的象徵享譽國際；同時，也有越來越多台灣企業積極進軍義大利市場，尋求投資機會與技術合作。

李新穎強調，商會的成立不僅是雙邊經貿關係的重要里程碑，更是一個全新平台與橋樑，促進更緊密的經貿合作、文化交流與人民連結，正如商會座右銘所言，希望成為「義大利與台灣交會之處（where all paths between Italy and Taiwan meet）」。

他指出，商會努力目標包括透過論壇、博覽會與商業媒合活動，為會員提供更多交流互動的機會，進而促進新合作的發展；同時，加強與義大利、台灣兩地的政府機構及商業組織的聯繫，共同打造有利於投資與貿易的環境。

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何志偉致詞時細數台義潛力合作領域，涵蓋半導體、AI、數位科技、環境保護、綠能等，雙方共享民主價值，也致力促進全球和平、繁榮，他相信未來台義合作只會越來越深化，台北義大利商會也將成為促進台義夥伴關係的重要平台。

台北市義大利商會籌備會自成立以來，即以推動義大利與台灣間經貿合作、文化交流及產業創新為宗旨，積極聯繫台義雙方企業與專業人士，搭建合作橋標。本次成立大會匯聚來自各界企業及社會菁英，其同探討未來合作方向與策略。目前已有43家企業及專業人士登記加入，當中包括意法半導體、環球晶、義大利能源上市公司Enel-X等30家企業。（編輯：潘羿菁）1140514