教育部公布學雜費基本調幅0.7% 大學須6/25前提申請

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（中央社記者陳至中台北15日電）114學年度大專校院學雜費收費基準近期公布，調整幅度為0.7%，較去年（0.61%）略增，大學最遲須6月25日前提申請，若通過審議，私立大學文學院一年最多可調漲約700元。

依「專科以上學校學雜費收取辦法」規定，學雜費基本調幅依消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率進行核算，由教育部每年公布基本調幅。

各校如果想調整，須完成校內相關資訊及研議公開程序後，於公告期限內提出申請，再由教育部組織學雜費審議小組審議；以去年（113學年度）為例，僅有1校申請調漲，且未獲通過。

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根據教育部於5月12日發給各大專公文，114學年度基本調幅為0.7%；以私立大學文學院約新台幣10萬元計算，若獲准可調漲約新台幣700元（每學期約350元）。

114學年度基本調幅，略高於113學年度的0.61%、112學年度的0.53%、111學年度的0.44%，但低於110學年度的1.26%。（編輯：陳仁華）1140515